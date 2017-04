Lázár Simicskával magyarázta meg, miért nem igaz, hogy Mészároson keresztül az egész ország a miniszterelnök családjához kerül

Hétfőn a parlamentben a jobbikos Kepli Lajos rákérdezett Lázár Jánosnál,



nem tartja-e furának, hogy miután a kormány decemberben bejelenti, hogy 5 milliárd forintot szán a balatoni kempingek fejlesztésére, 106 hektárnyi kemping került Mészáros Lőrinc közelébe a tó körül.

A képviselő szerint „az egész ország lassan már, strómanján keresztül, a miniszterelnök és családi körének tulajdonába kerül”.

Mivel Lázár János nem tartja igaznak ezeket az állításokat, szerinte a kormánynak nem is kell ezzel foglalkoznia. Ugyanakkor a jobbikos hozzáállása nem tetszik neki. A miniszter parlamenti veteránként elmondta, hogy ő már akkor is a parlamentben ült, amikor mindenki simicskázott. (Mondjuk mennyiségileg azóta sem történt nagy változás, csak a fideszes képviselők emlegetik bátrabban a nevét.)

Lázár visszaemlékezett arra, amikor még neki is kellett Simicska Lajossal kapcsolatos kérdésekre válaszolnia. Úgy alakult, hogy most mással kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnia. Ezen a ponton világított rá arra, miért bántja annyira, ha az ellenzék kormányközeli nagyvállalkozókat piszkál:

„Akkor és most is azt gondolom, és ezt talán a Jobbik is meg fogja tanulni: nem helyes, hogyha parlamenti képviselők szájukra vesznek egy konkrét magyar vállalkozót.”