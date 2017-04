Brüsszel ma nekimegy Orbán Viktornak

Szerdán az Európai Unió több intézménye is Magyarországgal foglalkozik, és minden jel szerint éles kritikák érik majd Orbán Viktor kormányát. A magyar miniszterelnök már elindult Brüsszelbe, hogy személyesen védje meg kormányának politikáját.

Dél körül üléseznek az EU biztosai, akik ekkor vitatják meg a bizottság jogászainak jelentését arról, hogy sérti-e az európai szabályokat a lex CEU néven elhíresült magyar törvény. Több biztos is élesen kritizálta már a törvényt, a kérdés az, hogy az találtak-e rajta fogást. Ez azért nem egyszerű ügy, mert a törvény csak az EU-n kívüli egyetemekre vonatkozik, vagyis közvetlenül nem érint európai ügyeket. Az eddig kiszivárgott hírek szerint azonban így is találtak jogi problémákat, és akár azt is bejelenthetik most, hogy megindítják a kötelezettségszegési eljárást.

Az Európai Néppárt, aminek a Fidesz is tagja, vezetőin keresztül megüzente, hogy elvárják a fideszes kormánytól, hogy az ügyben a bizottság iránymutatása szerint járjon el. A néppártban szombaton lesz vita arról, hogy a Fideszt megtűrik-e még soraikban. Ebből a szempontból fontos lesz, hogy Orbán hogyan reagál majd a bizottság várható kritikájára. Ha megígéri, hogy módosítja vagy visszavonja a törvényt, akkor valószínűleg nem bántja a néppárt a fideszeseket. Ha keményen ellenáll, akkor lehetséges, hogy szakítanak az európai kereszténydemokraták magyarországi képviselőikkel.

A biztosok több más ügyben is vizsgálják a magyar kormány törvényeit, de ezekről nem biztos, hogy szerdán már döntenek. Az már ismert, hogy sok jogi probléma van a menekülteket tranzitzónába záró szabályokkal, a parlament előtt lévő civil szervezeteket érintő törvénnyel, és azzal is, hogy Magyarország még egyetlen menekültet sem fogadott be abból az 1293-ból, akiket mindenképpen el kellene helyezni Magyarországon.

Nem sokkal a bizottság döntéseinek bejelentése után kezdődik a vita a magyar helyzetről az Európai Parlamentben. Ezen részt vesz Orbán Viktor is. A legtöbb frakció várhatóan nagyon kritikusan megy majd neki Orbánnak, a nagy kérdés az lesz, hogy a néppártiak mennyire lesznek kemények. A vita nyomán - napokkal később - politikai nyilatkozatot fogadhat el az EP a magyar helyzetről, ám ez inkább csak vélemény, és nem jogi szempontból releváns határozat lesz. A vita után Orbán nemzetközi sajtótájékoztatót tart.