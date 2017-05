Az I. kerületi polgármester volt felesége havi 80 ezret fizet egy 158 négyzetméteres tetőtéri lakásért a Budai Várban

A Magyar Nemzet perelte ki az állami tulajdonú budavári ingatlanhasznosító társaságtól, hogy mennyiért adják bérbe a budai vár egyik legelőkelőbb részén fekvő Dísz tér 15. szám alatt található lakásokat.

Ez azért érdekelte a lapot, mert a lakások egyikében lakik Nagy Gábor Tamás polgármester volt felesége. És az derült ki, hogy olcsóbb itt lakást bérelni, mintha az ember Salgótarjánban vagy Nyíregyházán keresne magának lakást a piacon.

A kiperelt iratokból kiderült, hogy az épületben hat lakás, három iroda, egy postahivatal és egy muzeális irodahely van.

A legnagyobb, 158 négyzetméteres lakásban lakik Nagy Gábor Tamás volt felesége, aki a tetőtéri lakásért havi alig több mint 80 ezer forintot fizet, azaz négyzetméterenként mindössze 510 forintot. A lap cikke szerint korábban a polgármester is itt lakott, a kaputelefonon kinn is volt a neve nemrég. Ugyanilyen négyzetméterár mellett lakik két lakó az épületben, egyikük egy 76, másikuk egy 78 négyzetméteres összkomfortos lakásért fizet nevetségesen keveset.

Van két lakó, aki még ennél is kevesebbet fizet, négyzetméterenként 446 forintot.

Ingatlanportálokon átböngészve a kerület árait, hasonló méretű lakást, mint amiben a polgármester volt felesége lakik, havi 500 ezer forintért lehet találni, míg egy 70 négyzetméteres lakás 300 ezer forint körül alakul. De az épületben működő posta viszont 4 ezer forintos négyzetméteráron veheti bérbe a helyiséget.

A bérlők nevét nem árulta el az ingatlanhasznosító a lapnak. De az biztos, hogy legalább annyira szerencsések, mint azok a lakók, akikről a közelmúltban derült ki, hogy milyen kedvezményesen bérelhetnek az önkormányzattól.

A polgármester Nagy Gábor Tamásnak hiába van egy másik lakása is Budán, azért havi 81 ezer forintért bérel is egy 71 négyzetméteres bérlakást a Várban. A DK helyi képviselője is gyűjtött kerületi adatokat, ebből derült ki például, hogy egy ismerten jobboldali, Kossuth-díjas színésznek havi 45 ezer forintot kell fizetnie egy 117 négyzetméteres lakás után. A Magyarság Háza igazgatója havi 75 ezer forintért kap egy 65 négyzetméteres lakást, míg a Hagyományok Háza igazgatója 57 négyzetméteren élhet 30 ezerért, szintén az első kerületben.

A korábbi kerületi Fidesz-közeli kedvezményezettekről ebben a cikkben lehet részletesen olvasni.

A jelenség amúgy egyáltalán nem korlátozódik az I. kerületre, épp csütörtökön jelent meg egy nagyobb cikkünk, hogyan zajlanak hasonló folyamatok a IX. kerületben.