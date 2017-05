Macron győzelmére számítanak a felmérések alapján

A legutóbbi felmérések szerint az EU-párti Emmanuel Macronnak 23-26 százalékos előnye van az EU-ellenes Marine Le Pennel szemben. A francia elnökválasztás második fordulóját most vasárnap tartják, és az alapján, hogy az első forduló előtti mérések viszonylag pontosnak bizonyultak, a piacok már be is árazták Macron győzelmét. A befektetők szerint a legnagyobb veszély, hogy Le Pen lesz az elnök, már nem túl valószínű.



Marine Le Pen és Emmanuel Macron a választási vita előtt Fotó: ERIC FEFERBERG/AFP

A kedvező közvélemény-kutatási adatok ellenére, Macron azt mondta, nem számít mézeshetekre. Magas lehet az érvénytelenül szavazók aránya,

és Macron várható szavazóinak 60 százaléka is azt mondja, hogy csak azért választja a mérsékelt jelöltet, hogy megállítsa Le Pent.

Péntek este pár órával a kampánycsend kezdete előtt hekkertámadás érte Macron kampánycsapatát, és a belső levelezésből több ezer e-mail vált nyilvánosan elérhetővé az interneten. Mivel elkezdődött a kampánycsend a jelölt erre már nem reagálhatott. Macronék szerint a Facebookon úgy terjednek a kiszivárgott dokumentumok, hogy eredeti szövegrészleteket kevertek össze hamisakkal, így pedig alkalmasak a súlyos dezinformációra.

Ráadásul a politikai kampány nem áll le a vasárnapi elnökválasztással, hiszen a következő hónapban a parlamenti választás legalább ilyen fontos ütközet lesz a mérsékeltebb pártok és a szélsőjobb között. Itt fog eldőlni, hogy az elnökválasztás győztese képes lesz-e többséget szerezni magának a törvényhozásban.

Ez első becsült eredmények vasárnap este 9 körül érkeznek majd. (Reuters)