Hekkertámadás érte Macron kampánycsapatát, több tízezer levél került ki a netre

Hekkertámadás érte Emmanuel Macron francia elnökjelölt kampánycsapatát, és ennek eredményeként a belső levelezésből több ezer e-mail vált nyilvánosan elérhetővé az interneten - közölte péntek éjjel Macron mozgalma.



Az En Marche! mozgalom közleménye szerint a stáb jelentős és összehangolt számítógépes támadás áldozata lett pénteken este, aminek következtében különféle belső információk kerültek nyilvánosságra a közösségi médiában. A párt azt írta, hogy a Facebookon többhelyütt úgy terjednek a dokumentumok, hogy

eredeti szövegrészleteket kevertek össze hamisakkal, így pedig alkalmasak a súlyos dezinformációra, és ez is az összehangoltság látszatát kelti.

Nagyjából kilenc gigabájtnyi adatot töltött fel egy magát EMLEAKS-nek nevező felhasználó a Pastebin nevű dokumentummegosztó portálra.

A kiszivárogtatás alig egy-másfél órával az elnökválasztás vasárnap megrendezendő második fordulóját megelőző franciaországi kampánycsend kezdete előtt történt, így Macronnak korlátozottak a lehetőségei arra, hogy érdemben válaszolni tudjon, ha esetleg olyan dolgok derülnek ki a pártja levelezéséből, amik reakciót követelnének tőle.

A választás eredményének befolyásolására alkalmas bármilyen közlést megtiltó kampánycsend pénteken éjfélkor lépett életbe. A belügyminisztérium megkérdezett illetékese a Reuters hírügynökség érdeklődésére a kampánycsendre hivatkozva nem kommentálta a számítógépes támadás hírét.

Az En Marche! közleményében kiemelte, hogy a támadás a hivatalos kampány utolsó órájában történt, és több tízezer levél, fénykép és más belső dokumentum került nyilvánosságra.

Értékelésük szerint a támadás a demokrácia destabilizálására irányul, ahogy az az Egyesült Államokban is történt a legutóbbi elnökválasztás alatt.

Macron stábja április 26-án arról számolt be, hogy hackerek több alkalommal is megpróbálták feltörni a levelezésüket, de sikertelenül.

Az En Marche! a Trend Micro biztonsági cég elemzésére hivatkozva azt állítja, hogy a Pawn Storm nevű, Oroszországhoz köthető kémcsoport hajtotta végre az internetes támadást. Az orosz kormányzat következetesen tagadja, hogy hackerek állnának a szolgálatában.

Az Egyesült Államokban is hasonló történt, az elnökválasztási kampány demokrata jelöltjét, Hillary Clintont egy szintén orosz hekkerekhez kötött támadás hozta rosszabb helyzetbe, miután a több demokrata párti vezető levelezése kiszivárgott.

Szakértők szerint az utóbbi néhány napban összehangolt és hatalmas méretű, Macron-ellenes és Le Pen-párti dezinformációs kampány indult a Twitteren, a 4chanen és a közösségi média más oldalain. A Twitteren megjelentek a #RejoignezMarine (Csatlakozz Marine-hoz), a #SortonsMacron (Penderítsük ki Macront) és a #Macrongate hashtagek, utóbbi már-már olyan, mintha előre a péntek éjjeli adatszivárgásra készítették volna,

Az ezekben a hastagekben posztoló profilokat elemezve kiderül, hogy a tartalmak kb. 40 százalékát a felhasználók 5 százaléka állítja elő. Ezek között vannak olyan profilok is, amik szinte másodpercenként posztolnak Le Pen-párti szlogeneket vagy álhíreket, tehát olyan gyorsan, hogy az emberileg nem is lehetséges.

Az érdekes nem is önmagában ez, elemzők szerint a Brexit-kampányhoz és az amerikai elnökválasztáshoz hasonlóan most is találni posztoló robotokat mindkét oldalon. Ami viszont furcsa, hogy vannak olyan botok is, amik mintha összehangoltan terjesztenék egy hatalmas, Macron elleni dezinformációs kampány híreit.

A pénteken nyilvánosságra hozott utolsó felmérések az egy éve alakult és magát a hagyományos jobb- és baloldali pártok fölé helyező En Marche! nevű saját politikai mozgalmát vezető Emmanuel Macron biztos győzelmét jelzik. A liberális jelölt a szerdai tévévitából is jobban jött ki, mint radikális populista ellenfele. Macron 61,5-62 százalékos támogatottsággal győzheti le a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltjét, Marine Le Pet, aki a szavazatok 38-38,5 százalékára számíthat az előrejelzések szerint. (MTI, Bloomberg, Financial Times)