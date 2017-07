Orbán Viktor rendeletben írta elő, hogy az úszó vb autói használhassák a buszsávokat is

Nagyon fontos a vizes vébé.

Például minden pénzt megér. Orbán Viktor péntek reggel be is mondta a rádióba, hogy mekkora ügyekkel állítható párhuzamba: "hazaküldtük az IMF-t, megreguláztuk a multikat, energiafüggetlenséget értünk el, és most megrendezzük a vizes vb-t."

Csütörtökön született egy kormányrendelet, ami ennek megfelelően kezeli a vébé járműveit.

Ez kimondja, hogy ha egy településen nemzetközi sportesemény van, akkor ott a buszsávban szabadon mehetnek a szervezők autói.

A rendelet hétfőtől hatályos. A vizes vébé egyébként is nagyot kavar a budapesti közlekedésen, éjszakára lezárják miatta a Lánchidat és több helyen a rakpartokat is.