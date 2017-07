Eddig 450 milliárdot csatornáztak a sportba a TAO-rendszeren keresztül

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár minden érintettet megnyugtatott, hogy egységesen 9 százalékos adókulccsal is kiszámítható és tervezhető Sportfinanszírozási csatorna marad a társaságiadó-kedvezmény rendszere (TAO).

Az államtitkár a Világgazdaságnak beszélt arról, hogy nem lesz megtorpanás az eddig kétkulcsos, 10 és 19 százalékos társasági adó átalakítása miatt.

Hozzátette, a rendszeren keresztül mostanáig mintegy 450 milliárd forint áramlott a magyar sportba.

A rendszer egyik legnagyobb nyertese az Orbán Viktor által alapított és Mészáros Lőrinc által vezetett felcsúti csapat volt. Az utóbbi öt támogatási időszakban összesen 11 milliárd forint került a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiához. Azt azonban titkolják, hogy mire költötték a pénzt.

350 ezer látogatóval és 6 milliárd tévénézővel számol a kormány a vizes vébére

A 130 milliárd forintos kiadással párosuló vizes világbajnokságról Szabó Tünde azt mondta, hogy akik ennek töredékére becsülték a rendezés költségeit, azok nem számoltak a vb nélkül is megvalósuló városfejlesztési beruházásokkal. Kifejtette, a turizmusnak már most 70 százalékos növekedést jelent a budapesti, balatonfüredi esemény, 350 ezer látogatóval és 6 milliárd tévénézővel számolnak. (via MTI)