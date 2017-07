9,5 év börtönre ítélték a korruptnak bizonyult Lulát, a volt brazil elnököt

Korrupcióban és pénzmosásban is vétkesnek találta az eljáró bíróság Luiz Inacio "Lula" da Silvát, Brazília egykori elnökét, akit nem jogerősen 9,5 év börtönre ítéltek. Lula fellebbezett, egyelőre szabadon maradhat.

A vád szerint Lula egy több mint egymillió dollár értékű luxuslakást kapott vesztegetésként egy Sao Paulo tengerpartján fekvő üdülővárosban a brazil építőipari óriáscégtől, az OAS-tól. Védői szerint Lula "ártatlan, három éven át egy politikailag motivált nyomozásnak volt kitéve". Állításuk szerint az ítéletet nem támasztják alá a bizonyítékok.

A szakszervezeti vezérből lett elnök 2003-2010-es regnálása alatt a brazil gazdaság a nyersanyagárak emelkedése miatt gyorsan növekedett, Lula szociális programjainak hála több millióan emelkedhettek ki a szegénységből. Ennek köszönhetően a mai napig rendkívül népszerű, a felmérések szerint simán vezeti a népszerűségi listát a 2018-as választás előtt, amelyen már jelezte indulási szándékát. Ugyanakkor az elmúlt évek bűnvádi eljárásainak hatására elutasítottsága is nagyon magas lett.

"A választóközönségnek van egy része, amely szerint minden politikus korrupt, de Lula legalább valami jót tett a brazilokkal" - magyarázta a jelenséget Maurcico Santoro, a Rio de Janeiró-i állami egyetem politológia professzora az al-Dzsazírának.

Akármennyire is népszerű Lula, ha jogerősen is elítélik, akkor nem indulhat a brazil demokrácia történetében példa nélküli módon harmadik elnöki ciklusért a jövő évi választáson. Abban azért bízhat, hogy bár a fellebbviteli eljárás akár hónapokig is elhúzódhat, a felsőbb bíróság nemrég jogerős ítéletében simán felmentette Lula egyik szövetségesét, pártja egykori pénztárosát, az első fokon vesztegetés miatt 15 év börtönre ítélt Joao Vaccari Netót. Netót ráadásul ugyanaz a bíró, Sergio Moro ítélte el első fokon, mint most Lulát. (Via al-Jazeera)