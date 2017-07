Az Uber lemondott az orosz piacról a Yandex javára

Évekig fej fej mellett versengett az orosz utasokért az amerikai Uber és a helyi keresőcég, a Yandex hasonló szolgáltatása, a Yandex Taxi, de az Uber most megadta magát: Oroszországban a két vállalat egyesül egy új cégben, aminek neve még nincs, de annyi biztos, hogy a többségi tulajdonosa a Yandex lesz 59 százalékos részesedéssel, míg az Ubernek mindössze 37 százalék jut. Az új cég nemcsak Oroszországban, hanem Azerbajdzsánban, Fehéroroszországban, Kazahsztánban, Grúziában és Örményországban is szállít majd utasokat, írja a Financial Times.

Az oroszországi a második jelentős piac, ahol az Uber megadta magát: a cég tavaly a kínai vállalkozását adta el egy ottani emberfuvarozó cégnek, a Didi Chuxingnak.



Ami a nem jelentős piacokat illeti, az Uber több országból is kénytelen volt kivonulni: tavaly a magyar parlament által hozott, a taxislobbi által kierőszakolt törvény hatására távozott Magyarországról, idén márciusban pedig Dániából száműzték.