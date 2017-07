Nincs olyan csoda, hogy ez az egymilliárdos felújítás elkészüljön a világbajnokság megnyitójáig

„Az utolsó percekig dolgozni fogunk, de ezek már az utolsó simítások” - mondta Seszták Miklós miniszter, a vizes világbajnokság szervezőbizottságának az elnöke kedden arról, hogyan állnak a munkákkal. A szálláshelynek tervezett Bibó Szakkollégiumról már korábban kiderült, hogy bőven a vizes vébé után készül csak a felújítása. A hárommilliárdos óriásugrótorony állítólag tervezetten nem a megnyitóra, csak a verseny előtti utolsó pillanatban lesz meg. De hogy a Margitszigeten lévő egykori Casino péntekre már a vizes világbajnokságot szolgálja, és csak az utolsó simiításokat végzik rajta, az teljesen kizártnak tűnik.

Szerda délután így nézett ki a Casino épülete

Pedig nem keveset költöttek az épületre, sőt a melléképületére és környezetére. Az Ybl Miklós tervei alapján épült Casino „eredeti állapotához hasonló állapot kialakítására” március 29-én kötöttek szerződést a BO-TO BAU nevű miskolci céggel, nettó 935 millióért. A melléképületre és a környezet kialakítására egy másik szerződésben bízták meg a Majorosfa Faipari Kft.-t, 282 millióért. Az utóbbi, kisebbik munkáról már a Közbeszerzési Értesítőben megjelent tájékoztatóból kiderült, hogy nem lesz kész április 15-ére, csak két és fél hónappal később, június 30-ra, mert „időközben megkezdődött a Casino épületének felújítása is és annak jelentős anyagszükséglete csak a Casino melléképület közvetlen környezetében való deponálással oldható meg a helyszűke miatt”.

Elég sok ember sürgődőtt szerda délután a Holdudvar egykori épület körül, de még cserép sem volt az épületen, a bejárat még sehogy sem állt:

Ennyi anyag várt arra, hogy egyáltalán hozzányúljanak:

Az épületbe elvileg a szervezőbizottságnak kellene beköltöznie, ami már most is későn lenne, aligha a világbajnokság megnyitóján lenne először munkájuk. Amíg Gyárfás Tamás volt az úszószövetség elnöke, a szervezőbizottság - szintén érdekes megoldással - a Nap-kelte egykori, a vébére felújított épületében volt az Angol utcában. Aztán Gyárfást leváltották, az Angol utcai épületet pedig megvette Mészáros Lőrinc az Echo TV-nek. A szervezőbizottságnak így költöznie kellett, de a Casino épülete nem készült el. Ezért az időközben lefújt olimpiai szervezőbizottság, a Budapest 2024 Ganz utcai irodáinak egy részét bérelték ki. A több mint 1,2 milliárdért az elvileg a világbajnokságra felújított - ezért a nyílt versenyes közbeszerzési eljárás alól mentességet is kapó - épületegyüttest viszont nem tudják használni.

A többi helyszínen nem állnak rosszul, a speciális FINA-buszok már járják a környéket, és elkészült a világ leginkább bekamerázott utcarészlete is, egyetlen oszlopra szerelt öt kamerával:

Ami talán kicsit furcsa, hogy éppen egy vizes világbajnokságon takarják ki a Dunát a Hajós uszodánál kerítésre aggatott kék molinóval:

Illetve a szurkolóknak kiragasztott házirendben feltűnt egy ilyen ábra:

Alighanem erre vonatkozik: „rasszista, gyülőletre uszító, másokat, megbotránkoztató ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg”, erős a gyanúm, hogy aligaha a szentföldi lovagok mankós keresztjét akarták odarajzolni, inkább egy horogkeresztet.



A FINA leírása alapján egyébként ha valaki a margitszigeti buszmegállóban is megtalálható Soros-plakátot akarná bevinni

azt el kéne venni tőle, minimum a politikai megnyilvánulás miatt. De lehet, hogy a kormány ezt is eltünteti péntekig.

Ami szintén készen van már a Duna Arénánál: a VIP-sáv

és a VIP-parkoló, feltöltve autókkal: