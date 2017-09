Katar Typhoon vadászbombázókat vesz

A katari védelmi miniszter egy érdeklődő levél elküldésével jelentette be, hogy országa 24 Eurofighter Typhoon vadászbombázót kíván venni a brit BAE Systemstől. A bejelentés tovább cukkolhatja Szaúd-Arábiát, az Arab-félsziget vezető hatalma ugyanis Egyiptommal, Bahreinnel és az Egyesült Arab Emírségekkel közösen felfüggesztette diplomáciai kapcsolatait Katarral, és szankciókat léptetett érvénybe az országgal szemben. Az ok az, hogy Szaúd-Arábia és szövetségesei Katart terroristák támogatásával vádolják, és szúrja a szemüket az is, hogy Doha túl jó kapcsolatot tart fenn Szaúd-Arábia legnagyobb riválisával, Iránnal.

Szaúd-Arábia még 2014-ben szintén a BAE Systemstől vásárolt 72 Typhoont 6 milliárd dollárért.

Hogy Katar mennyit fizet majd a repülőkért, azt egyelőre nem tudni.

Katar valószínűleg azért fegyverkezik, hogy komolyabb erőt tudjon felmutatni Szaúd-Arábiával szemben, néhány napja ugyanis kiderült, hogy a szaúdiak akár el is foglalták volna Katart a legújabb diplomáciai válság kirobbanásakor. (Reuters)