A rejtélyes támadás miatt bezárhatják az USA havannai nagykövetségét

Az Egyesült Államok havannai nagykövetsége. Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Az Egyesült Államok fél évszázados szünet után 2015-ben vette fel újra a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, de most Rex Tillerson amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint mérlegelik a havannai nagykövetség bezárását. A lépésre azután kerülhet sor, hogy az elmúlt közel egy évben 21 amerikai diplomata szenvedett ismeretlen eredetű egészségkárosodást a nagykövetség épületében.

Eleinte akusztikus fegyverre gyanakodtak, mert az első tünetek halláskárosodásra, az első beszámolók is valamiféle akusztikus támadásra utaltak. Később azonban kiderült, hogy a károsult amerikai diplomaták valamiféle agykárosodást is szenvedhettek, például nehézségeik vannak bizonyos szavak felidézésével.

A támadások mibenlétét a károsultak elmondása alapján is próbálták feltérképezni, de egyelőre ez is nehezen megy, mert nagyon nehéz tudományos magyarázatot találni arra a jelenségre, hogy például az egyik károsult az ágyában fekve fülsüketítő zajt hallott, az ágyából kikelve viszont néma csendet, mintha csak egy láthatatlan falon lépett volna át.

Fulton Armstrong, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik volt tisztségviselője, aki korábban Havannában dolgozott, az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR) azt mondta: nincs ésszerű magyarázat a megbetegedésekre, "egyik rejtély a másikat követi".

Minderre tekintettel az ENSZ eheti közgyűlésére tekintettel New Yorkban tartózkodó Tillerson arról beszélt, hogy akár be is zárhatják kubai követségüket. "Ez egy nagyon komoly ügy, tekintettel arra az egészségi károsodásra, amelyet egyes személyek elszenvedtek. Az érintett emberek egy részét hazahoztuk. Jelenleg értékeljük a helyzetet" - mondta. (Via MTI)