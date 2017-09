Egy finn városban két éven belül az óvodától a doktoriig mindent angolul tanítanának

Finnországban eddig a fővárost, Helsinkit ismerték a legkozmopolitább városként, ahol szinte mindenki tud angolul, de a Nokia központjaként is ismert Espoo vezetősége szeretné elhódítani a címet.

Markku Markkula, a város tervezőbizottságának elnöke ugyanis bejelentette, hogy Espoo lakosainak két éven belül be szeretnék vezetni az angol oktatást már az óvodától egészen a doktori képzésig. Markkula az Yle Newsnak azt mondta:



„Két éven belül folyhat angol nyelven az oktatásunk az óvodától egészen a doktori képzésig. Így az embereknek nem kellene a bonyolult finn vagy svéd nyelven átesniük az oktatáson.”



A finn oktatási szakszervezet szerint ugyan az irány jó, az kérdéses, hogy lesz-e elég szakképzett tanár, hogy kiszolgálják az igényt az angol nyelvű oktatás iránt. Mint mondták, nem tudják, hogy ez csak a magánoktatásra vagy az állami iskolákra is vonatkozna-e, úgyhogy több részletet szeretnének tudni arról, mit jelent ez a gyakorlatban.

A Nokia központjához vezető híd Espoóban. Fotó: Sari Gustafsson / AFP

A város vezetése nemrég közölte azt is, hogy az eddigieknél is több közszolgáltatást terveznek angolul nyújtani, ehhez pedig a finn és a svéd mellett az angolt is kvázi hivatalos nyelvvé tennék, pontosabban formálisan is munkanyelvként akarják rögzíteni. Ettől azt várják, hogy több külföldi munkaerőt találnak.

Más szakszervezetek viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy az angol nyelv iránti igény nem sértheti a munkavállalók jogait, tehát azokat az embereket, akiknek a munkájához korábban nem kellett angoltudás, ne rúghassák ki amiatt, hogy nem tudnak angolul, illetve ha ezután az angoltudást is elvárják, akkor fizessenek többet.

Közben Helsinki is azon gondolkodik, hogy megduplázza az angol nyelvű szolgáltatások mennyiségét az oktatásban. (Yle)