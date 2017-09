A Nemzeti Sport főszerkesztője bátran megnevezte Orbánt Viktort, mint a magyar sportsikerek fő letéteményesét

Ismét bizonyította Felcsút korábbi sajtócézárja, Szöllősi György, hogy nem hiába lett Orbán Viktor kedvenc lapjának főszerkesztője. Ha a miniszterelnök szokása szerint a Nemzeti Sporttal kezdte a napot, akkor rögtön a második oldalon belefutott a Véletlen csupán? című publicisztikába.

Ebben Szöllősi összegyűjti az elmúlt évek sportsikereit, kezdve azzal, hogy 22 év után jutott be a világ legjobb 16 csapata közé a magyar férfi teniszválogatott, a férfi kosarok 48, a férfi focisták 44 év után jutottak ki Európa-bajnokságra, és jutottak tovább a csoportjukból, a női röplabdások két éve 28 éves szünetet megtörve vettek részt Európa-bajnokságon, a férfi a hokisok két éve ismét feljutottak a legjobbak közé, Baji Balázs világbajnoki érmet nyert 110 gáton, bronzérmet nyert az itthoni vizes vébén a férfi 4*100 méteres gyorsváltó és ott van még Hosszú Katinka is.

Ez Szöllősi szerint egyrészt annak köszönhető, megjelent egy „új, becsvágyó, tehetséges, a dicső régmúltat nem tehernek, hanem kihívásnak tekintő nemzedék”,

másrészt „talán nem túlzás kijelenteni, hogy amikor a 2010-es országgyűlési választások előtt, januárban a leendő kormányfő kijelentette, «a következő magyar kormánynak a sportot stratégiai ágazattá kell nyilvánítania», akkor nem beszélt a levegőbe”.

Nem meglepő ez attól a Szöllősitől, aki a 2013 nyarán Gyurcsány Ferenc nyakába varrta a magyar kupacsapatok szokásos égését a nemzeti kupában.

Nem is értjük a kérdőjelet a címben, aligha véletlen ennyi, Orbán Viktorhoz köthető sportsiker.

Igaz, a lista nem annyira teljes, Szöllősi arról nem beszél, hogy kézilabdában 12. lett a tavalyi Európa-bajnokságon a női és a férfi csapat is, hogy a labdarúgó válogatottnak esélye sem volt a világbajnoki részvételre, akadt a közelmúltban egy Andorra elleni meccs is, hogy a judo világbajnokságon Budapesten nem sikerült érmet nyernie magyar sportolónak, hogy ha nincs Hosszú Katinka, nincs aranyérmes a hazai rendezésű úszó vébén, hogy miközben már szinte mindehol áll vagy épül egy focistadion, a Davis-kupás teniszsikert úgy érte el a válogatott, hogy az igérgetések ellenére egyetlen egy olyan állandó teniszstadion nincs az országban, ahol meg lehetne rendezni egy ilyen meccset. Most azért erre is lesz 10 milliárd, utólag sem múlik a kormányfő a siker.

Arról sem volt szól, micsoda irgalmatlan pénzeket tol a kormány a látványsportokba, hat év alatt 415 milliárdot a tao-n keresztül, amit átláthatatlanul használnak fel. Erről persze nem kell publicisztikában értesíteni a miniszterelnököt, az olvasókra meg nem tartozik, nyilván azért akadályozzák a tao-pénzek követhetőségét.

Viszont pár oldallal arrébb ott van egy érdekes hír arról, hogy Szlovénia megnyerte a kosárlabda Európa-bajnokságot. Azt, ahová mi 46 év után jutottunk ki. A döntőben a szlovének a minket kiverő Szerbiát győzték le, 1993 óta minden Eb-n ott voltak, ahogy a legutóbbi 3 világbajnokságon is. Az NBA-ban is van szlovén játékos.

Szlovénia nem egysportágas ország, két éve a férfi röplabda Európa-bajnokságon nyertek ezüstöt, férfi kézilabdában az idei világbajnokságon bronzérmesek lettek (Magyarország 7. volt ugyanezen a tornán). Hokiban tíz év alatt ötször szerepeltek a legjobbak között, Szocsiban ott voltak az olimpián és ott lesznek most is Dél-Koreában, van NHL-játékosuk. Judóban Budapesten két érmet nyertek, olimpián Londonban is Rióban is volt aranyérmesük. Nyert már szlovén aranyat és érmeket atlétikában, evezésben, kajak-szlalomban és lövészetben is. Arról nem beszélve, hogy alpesi síben és síugrásban is ott vannak ez elitben.

Ami a magyar miniszterelnököt még nagyobb erőfeszítésekre ösztökélheti, az sajnos pont kimaradt a szlovén kosarasokról és egy kicsit a szlovén sportsikerekről szóló cikkből.

A Maribor rendszeres résztvevője a labdarúgó Bajnokok Ligájának, a válogatottjuk megalakulása óta két világbajnokságra és egy Európa-bajnokságra kvalifikálta magát, most is harcban van még a világbajnoki részvételére. A csoportjukból Anglia már kijutott, Szlovákia egy ponttal előzi meg őket.

Szlovénia mindössze kétmilliós. A legnagyobb stadionjuk 16 ezres.