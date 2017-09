Kósa Lajos szerint ő nem oktatási vagy egészségügyi miniszter lesz, ne rajta kérjék számon, hogy miért nem ezekre költ inkább a kormány

Nem volt nagyon könnyű dolga Kósa Lajosnak, amikor parlamenti bizottsági meghallgatásán körül kellett írni, mivel is foglalkozik majd a Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszterként. Nem is sikerült nagyon megoldani a feladatot.

Amikor azt kérdezték tőle, hogy miért betonba öntik azt a 3400 milliárdot, aminek felhasználást Kósa felügyeli majd, ahelyett, hogy az oktatást fejlesztenék a megyei jogú városokba, az Index tudósítása szerint az volt a frappáns válasza, hogy

ő nem oktatási miniszterjelölt.

Amikor pedig azt kérdezték, hogy miért nem egészségügyi fejlesztésekre fordítanak többet, akkor így felelt:

az egészségügyért sem fog felelni.

És tényleg. A kormánynak Orbán Viktoron kívül 12 tagja van, Kósa lesz a 13. A legutóbbi három új kormánytag:

Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetőminiszter, aki Lázár Jánostól, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől vett át feladatokat, főként a propaganda irányítását.

Süli János, a paksi beruházásért felelős tárva nélküli miniszter

Kósa Lajos, a Modern Városok Programért felelős tárca nélküli miniszter

Ne feledjük, még korábban szorítottak helyet a kormányban Semjén Zsoltnak, aki miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter.

Ami/aki nincs a kormányban:

oktatási miniszter, hiszen Kósa Lajos nem az lett

egészségügyi miniszter, ami szintén nem lett Kósa Lajos.

bár nem volt róla szó, de kulturális miniszter sem lett Kósa Lajos.

Ezeket a területek továbbra is államtitkári szinten látja elégségesnek képviselni Orbán Viktor. Onnan nem könnyű kitűnni, államtitkárból összesen 57 van, hát például a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár vagy az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár is azon a polcon van, ahol az egészségügy, oktatás és kultúra is található.

És Kósa Lajos kinevezésével maradt az a hagyomány is, hogy

továbbra sincs nő a 14 kormánytag között.

Orbán Viktor ezek szerint még mindig úgy látja, hogy nem való a nőknek a kegyetlen magyar belpolitika. A második vonal sem a nők világa, az 57 államtitkárból 49 férfi. Így aztán különösen ízléses Kósa visszatérő poénja, amikor Bertalannak nevezi Szél Bernadettet.