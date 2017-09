Még 9 hónap, és a köz is birtokba veheti a vizes vébé ékkövét, a Duna Arénát

A Duna Arénát még mindig nem használhatják az úszni vágyók, miután augusztus 20-án vége lett a szenior vb-nek, megkezdték az átépítést. Elbontják az oldalsó lelátókat, ám úgy néz ki, nem parkolóházat építenek belőle, ahogy eredetileg ígérték, hanem megy ócskavasnak.

A közel kétéves építkezés után még 9 hónap lesz az átépítés, és ha nincs csúszás májusban készülhet el.

Jó híreink is vannak, a világrekord-gyanús, 450 millió forintos költséggel elkészült kerékpárhíd nemcsak elkészült, de már át is adták! A kihasználtságot növeli, hogy a Rákos-patak déli oldalán a régi kerékpárutat járdává fokozták vissza, így – ha tetszik, ha nem – az új úton kell suhanni.

Már birtokba vették a biciklisek a biciklis hidat Fotó: 444

A híddal azért akadnak gondok: a kép baloldala felé, az uszodát a Duna felől megkerülő kerékpárútra még májusig nem lehet behajtani, így a félig-meddig a gyalogosok közé vezetett úton kell addig biciklizni. Az sem éppen előnyös, hogy a teherautókat beengedő munkások a kerékpárúton ücsörögnek.

Csak szembe ne jöjjön senki! Fotó: 444

A híd bal oldalán pedig stílusosan elhelyezték a korábban a lezárást garantáló behajtani tilos táblát is. Sose lehet tudni, mikor kell a biciklis hidat megint lezárni, érthető, hogy helyben hagyták!

Igényesen elhelyezett tábla - legalább takarja az értelmetlenül és feleslegesen elhelyezett padot. Fotó: 444

Jó hír az is, hogy már megnyílt a Bubi állomás is. Az már kevésbé, hogy a Dagály bejáratától is messzebb tették, a Duna Arénához meg már igen csak kényelmetlen a sétatáv - pedig hely lett volna közelebb is.

Semmihez se közel, de mindentől távol a Bubi állomás Fotó: 444

A bontással egyébként szépen haladnak. Azért kell elbontani a Duna Aréna két oldalát, mert nincs szükség 12 ezer fős uszodára, ezért eleve úgy tervezték, hogy a vb után visszabontják a felére. Amíg ez nem készül el, addig nem is lehet fűteni sem.

Mindkét oldalsó szárnyat lebontják. Fotó: 444

Talán túlzásba is estek a gyors munkával? A júliusra átadott díszköves parkolót is sikerült feltörni. Hiába, hamar munka ritkán jó.

Két hónapos a térkő, de már bontják. Fotó: 444

Szerző: Bucsky Péter