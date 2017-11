Az oroszok is beszállnak az eltűnt argentin tengeralattjáró keresésébe

Oroszország csatlakozott az eltűnt argentin tengeralattjáró utáni kereséséhez - írja a BBC. A San Juan nevű, német gyártmányú tengeralattjáró november 13-án indult el az ország egyik legdélibb pontjáról, Ushuaiából saját támaszpontja, Mar del Plata felé. Utoljára két nappal később a San Jorge öböl térségéből, az argentin partoktól 432 kilométerre jelentkezett be, onnantól kezdve azonban semmit nem lehet tudni róla. 44 fős legénység szolgál rajta.



A tengeralattjárót azóta is keresik, most már orosz segítséggel is. Oroszország - és a világ - legnagyobb teherszállító repülője péntek este landolt Argentina déli részén. A BBC szerint vitt magával egy víz alá süllyeszthető felszerelést, amely ezer méteres mélységig fürkészi a tengert, illetve úton van egy hajójuk is, amellyel még nagyobb mélységet is elérhetnek.

Az orosz Antonov-repülő landol Argentínában Fotó: AFP

Az oroszoknak van már tapasztaltuk a tengeralattjáró.mentésben, a Kurszk nevű tengeralattjárójuk 2000-ben süllyedt el egy torepedó felrobbanása következtében. A fedélzeten akkor mindenki meghalt, még az a 23 ember is, aki egyébként túlélte a robbanást. Ők később megfulladtak. Az orosz kormányt sok bírálat érte, amiért öt napon keresztül nem fogadott el nemzetközi segítséget.

Az argentin tengeralattjáró utáni kutatásba amúgy az oroszokon kívül beszállt az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Brazília, Chile, Norvégia, Németország, Kanada, Franciaország, Peru, Kolumbia és Urugay is. (BBC)