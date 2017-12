BKV: Nem biztos hogy rozsda, simán lehet kosz

Reagált a BKV a másfél éve felújított, mégis rozsdásodó három orosz metrószerelvényünkről szóló képes cikkünkre és minden kétséget azonnal is el is oszlattak. Annyi, hogy az ott nem rozsda, hanem kosz, szennyeződés, légypiszok.



"A cikkben bemutatott megfolyásokról nem állapítható meg egyértelműen, hogy azok korrózióra lennének visszavezethetők. Ilyen megfolyások keletkezhetnek a járművek mosását követően is, amikor a takarásban lévő felületekről kimosódik az oda lerakódott szennyeződés"



- indul a közlemény, és azzal folytatódik, hogy akkor sincs semmi, ha némi sikálásra mégse jönnek a barna foltok: garancia van a szerelvényekre, amit az oroszok sértetlen csomagolás esetén az ünnepek után három évig bármikor visszaváltanak.

A közlekedési vállalat szerint egyébként amatőr dolog összehasonlítani a korszerűsített járművek árát egy újjal, mivel így megtarthattuk a vasúti biztosító berendezést, ami 20 milliárd pluszt jelent Budapestnek.

Azt már nem teszi hozzá a BKV, hogy ezzel a biztosítóberendezést is konzerválják a 80-as évek színvonalán. Ez pedig biztonsági szempontból sem előnyös, de ennek köszönhető az is, hogy továbbra is csak 2,5 percenként tudják a legnagyobb csúcsban is csak követni egymást a szerelvények, pedig modern berendezésekkel ez 1,5 percre is levihető. Többek között ezt is bemutattuk a metrófelújítás problémáiról szóló cikkünkben.