Távközlési kábeleknél matatnak az orosz tengeralattjárók

Vlagyimir Putyin kikandikál egy atomtengeralattjáró periszkópján. A felvétel még első elnöksége első évében, 2000. április 6-án, az Északi Flottánál tett látogatásán készült. Fotó: Anonymous/AP

A hidegháború óta nem tapasztalt gyakorisággal bukkannak fel orosz tengeralattjárók az Atlanti-óceán északi részének azon a területein, ahol a legfontosabb transzkontinentális távközlési kábelek is vannak. Az agresszív orosz lépésekre válaszul a NATO újranyitna egy olyan megfigyelőbázist, amit a hidegháború vége óta nem használtak, a tagállamok pedig igyekeznek felfejleszteni a tengeralattjáró-elhárító képességeiket, írja a Washington Post.

A NATO aggodalma jogosnak tűnik. Ezeken a transzkontinentális kábeleken halad át gyakorlatilag a teljes internetforgalom. Ha ezeket átvágnák, annak dollármilliárdokban mérhető következményei lennének, hiszen ezeken a kábeleken zajlik már a tőzsdei kereskedelem is, több billió dollárnyi üzleti tranzakciót bonyolítanak naponta.

A kábelek átvágása csigalassúságúvá tenné a kommunikációt.

Persze nemcsak a kábelek megsemmisítése miatt, hanem a lehallgatások miatt is aggódnak. Az adatforgalom megfigyeléséből még úgy is hasznos információkat szerezhetnének az oroszok, ha esetleg magukhoz az adatokhoz a titkosítás miatt nem is férhetnek hozzá.

"Olyan mértékű orosz vízalatti aktivitást látunk, amit szerintem korábban még soha. Oroszországot egyértelműen érdekli a NATO és a NATO tagállamainak víz alatti infrastruktúrája" - mondta a jelenségtől Andrew Lennon ellentengernagy, a NATO tengeralattjáró-flottájának parancsnoka. A brit légierő parancsnoka, Stuart Peach is aggasztónak tartja a helyzetet. Decemberi parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy a távközlési kábelek átvágása vagy az adatforgalom zavarása "potenciálisan katasztrofális hatással lenne a gazdaságra és életmódunkra is".

Lennon ellentengernagy szerint az oroszok egy nukleáris csapásmérő tengeralattjáróból átalakított tengeralattjáró-anyahajót is bevetnek. Ez a tengeralattjáró több kisebb tengeralattjárót szállít. Ezeket a kis tengeralattjárókat papíron oceanográfiai kutatásokra is használhatják, de tökéletesen alkalmasak hírszerzésre is. "És mi a kábelek közelében tapasztaltuk a növekvő aktivitásukat. Azt tudjuk, hogy ezeket a tengeralattjárókat az óceán fenekén végzett munkára tervezték. Úgy gondoljuk, hogy a tengerfenéken található dolgok manipulálására is alkalmasak" - mondta Lennon a Postnak.

A tábornok arra nem kívánt válaszolni, hogy a NATO szerint az oroszok ténylegesen is birizgálták volna a kábeleket.

Az orosz védelmi minisztérium nem válaszolt a Post megkeresésére. Azt viszont korábban már nyilvánosan elismerték, hogy fokozták az aktivitásukat. Vlagyimir Koroljev tengernagy idei bejelentése szerint "tavaly a tengeren töltött órák tekintetében elértük a posztszovjet idők előtti szintet".

Az oroszok tevékenységére válaszul a NATO is fokozta a készültségét. Az elmúlt hónapokban az amerikai haditengerészet tengeralattjáró-vadász repülői többször is járőröztek a térségben. A nyilvános netes repülőkövető oldalak csak decemberben tíz ilyen küldetésre induló gép útvonalát rögzítették, novemberben pedig 17-et. Ezt a NATO hivatalosan az adatok titkosságára hivatkozva nem erősítette meg.

Az elmúlt években Oroszország fokozódó nyomást gyakorolt a NATO-ra:

vadászgépei és stratégiai bombázói rendszeresen, egyeztetés nélkül sértik vagy közelítik meg a NATO-tagállamok légterét;



az Ukrajnával vívott különös háború apropóján jelentősen megerősítette nyugati arcvonalát;



2014 óta folyamatosan modernizálja tengeralattjáró-flottáját;



rakétákat telepített a kalinyingrádi enklávéba, melyekkel Varsóra biztosan, talán Berlinre is csapást mérhet.



Az orosz erőfitogtatásra válaszul a NATO gyorsreagálású dandár kiépítésébe kezdett a keleti arcvonalán, a balti államokba pedig egy zászlóaljnyi amerikai katonát vezényeltek, hátha az elrettenti az oroszokat egy ukrajnaihoz hasonló beszivárgástól.