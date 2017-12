Letiltotta az Instagram Ramzan Kadirovot

A Facebook és az Instagram felfüggesztette Ramzan Kadirov csecsen elnök felhasználói fiókjait, miután életbe léptek a legújabb amerikai szankciók olyan orosz vezetők ellen, akik feltehetően emberi jogi jogsértéseket követnek el. Ha a tiltás tényleg a szankciók miatt van, és Kadirov tényleg beleesik az amerikaiak szerint ebbe a körbe, akkor Washingtonban valószínűleg a Putyinért meghalni kész csecsen vezér melegellenes kijelentései tették be a kaput, és azok a beszámolók, amik szerint Csecsenföldön üldözik a homoszexuálisokat. Kadirovot, aki interjúiban azt bizonygatja, hogy hazájában egy meleg férfi sincs, vagy ha igen, akkor azokat Kanadába kell deportálni, már a melegek ellen elkövetett népirtással is megvádolták.

Kadirov tavaly a Csecsen Nők Napján Groznijban. Fotó: Said Tsarnaev





Kadirov kiakadt a tiltáson, azt írta a Twitterre, hogy az Instagram és a Facebook nem gondol a közel 4 millió követőjére.

Angol nyelvű posztjaiban pedig a tiltás óta azt kezdte el bizonygatni, hogy őt ez a dolog nem is zavarja, mert amúgy is le akart már iratkozni az Instagramról meg a Facebookról, mert ezeket az oldalakat Washingtonból mozgatják. Kadirov szerint az amerikaiak a tiltással csak fel akarták idegesíteni, de nem jött be nekik, mert nem lett ideges, és „blokkolhatják a fiókokat, de Ramzan Kadirovot nem fogják tudni blokkolni soha”. (via PinkNews)