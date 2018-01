A dagesztáni mufti felesége is bejelentkezett orosz elnöknek

Hivatalosan is regisztrálta magát elnökjelöltként Ajna Gazmatova, az Oroszországhoz tartozó Dagesztán muftijának felesége. Dagesztán nagyon kemény vidék, Csecsenfölddel határos, az ottani háború ide is sokszor átterjedt, és az utóbbi évekig rendszeresek maradtak a merényletek, a környék továbbra is szigorú katonai ellenőrzés alatt van. (Dagesztán fővárosa Mahacskala, ahol egy ideig Dzsudzsák Balázs is focizott, igaz, a rossz biztonsági helyzet miatt csapattársaival Moszkvában lakott és edzett.)

Ajna Gazmatova a férjével együtt az iszlám liberálisabb szárnyához tartozik, orosz lapok szerint rendszeresen közvetítenek az orosz adminisztráció és a mohamedán lakosság között. Előző férjét a vahabiták ölték meg az orosz hírügynökségek szerint a 90-es évek végén. A vahabiták a szaúdi államot is meghatározó konzervatív, és más felekezetekkel szemben ellenséges ága az iszlámnak, ám az orosz politikában sokszor így nevezték a csecsen függetlenségi mozgalom harcosait is.

Mecset Dagesztánban. Fotó: ABDULA MAGOMEDOV/AFP

Ajna Gazmatova fontos aktivistája az oroszországi iszlám közösségnek, egy jótékonysági szervezet vezetője, és az Iszlám című lap főszerkesztője is.

Hogy valóban indulni tudjon a márciusi választáson, még 300 ezer aláírást kell összegyűjtenie, mint független jelöltnek. A parlamenti pártok aláírásgyűjtés nélkül is indíthatnak elnökjelöltet.

Rajta kívül eddig Vlagyimir Putyin jelenlegi elnök, Vlagyimir Zsirinovszkij szélsőjobboldali politikus, a liberális Grigorij Javlinszkij, Borisz Titov kormányközeli üzletember, Kszénia Szobcsak tévés műsorvezető (a volt szentpétervári polgármester lánya) és Pavel Grudinin kolhozelnök, a kommunista párt jelöltjeként jelezték indulási szándékukat.

Illetve indulni akart Alekszej Navalnij ellenzéki aktivista is, ő már össze is szedte a szükséges aláírásokat, csak éppen a hatóságok eltiltották az indulástól. Egyedül neki lett volna reális esélye megszorongatni Putyint. (Tasssz)