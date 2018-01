Hétévnyi EU-s támogatás ötödét osztották el egyetlen hónap alatt Magyarországon

A portfolio.hu szokás szerint összeállította az előző havi történéseket az uniós források körül. És kiderült, rekordhónapon van túl Magyarország: decemberben 1660 milliárd forintnyi EU-támogatás nyerteséről született döntés, ami a hétéves keret közel ötödéről.

A decemberi hajrá után az erre a finanszírozási ciklusra kiírt keret 90 százalékát sikerült már elosztani, ez pedig komoly bónuszokat is jelenthet majd több minisztérium érintett alkalmazottainak.

Decemberben összesen 4039 új pályázati nyertest hirdettek ki, és ahogy a gazdasági lap fogalmaz, extrém mértékben megugrott az újonnan megítélt támogatások összege: míg korábban jellemzően havi 200-400 milliárd forintról döntöttek, addig most 1659 milliárd forint sorsáról született döntés.

Megugrottak a kifizetések is, a hatályos szerződések volumene 7345 milliárd forintnál jár. Az uniós finanszírozások felpörgetésével sokan jól járhattak, ugyanis komoly bónuszokat ígértek be a minisztériumoknál, ha sikerül teljesíteni a célokat. Az alapcél biztos teljesült, az 2064 milliárd forint kifizetése volt, míg öt területen a maximális éves kifizetési cél is teljesült. Ezek a GINOP, TOP, KEHOP, KÖFOP és a RSZTOP voltak, az itt érintett dolgozók akár 24 havi bónuszt is kaphatnak.