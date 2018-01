Ez már nem korrupciós botrány, ez abszurd királydráma

Olyan, mintha megint 1992 lenne és újrakezdődne minden.

Ezt egy perui asszony mondta, akinek lányát a kilencvenes években ölték meg, még Alberto Fujimori rendszerében, ahol rendszeresen előfordultak állami gyilkosságok. Az országban pedig karácsony óta felfordult az élet. Akkor engedték ki a börtönből Alberto Fujimori volt elnököt, egy olyan politikai alku eredményeként, amivel a jellegzetes periférikusan demokratikus perui politikai élet végképp átfordult abszurd királydrámába.

Csak néhány jellegzetesség:

A volt perui elnök, aki hatalma csúcsán tudott akkorát bukni, hogy el kellett menekülnie az országból, de így sem úszta meg a börtönt.



A Wall Street-i bankárból lett sztárolt elnök, aki egy mocskos alkunak köszönhetően tudott hatalomban maradni.



A volt elnök egymással is rivalizáló gyermekei, akik már az ország jövőbeni irányításáért harcolnak.



És a lakosság, amelynek egyik fele elképedéssel vegyes felháborodással figyeli az eseményeket, a másik felének pedig tulajdonképpen tetszik, ami történik.



Az elnök, aki soha nem tűnt el igazán

Alberto Fujimori történetéről idén ősszel írtunk bővebben, mert a Nobel-díjas Mario Vargas Llosa legújabb regénye, az Öt sarok az ő rendszerének bukását mesélte el egy fiktív történeten keresztül. A japán-perui Fujimori 1990 és 2000 között volt Peru teljhatalmú ura, aki ugyan demokratikus választásokon jutott hatalomra, de később feloszlatta a kongresszust, és diktatúrát épített ki.

Alberto Fujimori a kilencvenes években. Fotó: JAIME RAZURI/AFP

Mindehhez a terrorizmus elleni harc adott alapot: a nyolcvanas években Peru fulladozott a Fényes Ösvény nevű maoista terrorszervezet háborújától. Fujimori elnöksége alatt sikerült legyőzni a Fényes ösvényt, és elfogták annak vezetőjét, Abimael Guzmánt. Az elnök már eközben is alkalmazott törvénytelen halálbrigádokat, akik válogatás nélkül végeztek rengeteg gyanúba keveredett emberrel (sőt, sokszor ennyi sem kellett hozzá), ezután pedig gyakorlatilag mindenféle politikai ellenállással szemben úgy lépett fel, mintha az is terrorizmus lenne. Maszkos bírók ítéltek akár egyetemistákat is huszonöt év börtönre. Az elnök médiabirodalma pedig a mocsokban forgatott meg bárkit, akit ellenségnek tartott, és akkor is fenntartották a félelem légkörét, amikor a terroristákat már legyőzték. Közben egyrészt virágzott a korrupció, másrészt viszont talpra állt Peru gazdasága.



2000-ben aztán, Fujimori harmadik megnyert választása után olyan videók kerültek elő, amelyeken az elnök első számú bizalmi embere lefizet egy parlamenti képviselőt. A rendszer napok alatt omlott össze - hiába volt szinte mindenki számára nyilvánvaló a korrupció, mégis más volt ezt videón látni. Fujimori elhagyta az országot, Japánban maradt egy ideig, amikor pedig 2005-ben Chiléba utazott, letartóztatták. 25 év börtönt kapott korrupciós vádak és a halálbrigádok két konkrét esete miatt.

A történetnek persze ezzel nem volt vége. A lakosság fele továbbra is szerette és tisztelte Fujimorit, családja pedig meghatározó maradt a perui politikában. Lánya, Keiko Fujimori kétszer is elindult az elnökválasztáson, legutóbb, 2016-ben pedig csak egy hajszállal maradt alul a győztes Pedro Pablo Kuczynskival (vagy ahogy Peruban nevezik, PPK-val) szemben.

Megígérte, hogy nem engedi ki

PPK volt Wall Street-i bankár, klasszikus technokrata jelölt. Tyler Cowen sztárközgazdász például a világ leginkább figyelemre méltó vezetőjének nevezte. A kampányban előkerült Alberto Fujimori ügye is, PPK akkor azt mondta, semmiképp nem fog neki kegyelmet adni. Ami fontos politikai üzenet volt, mert igaz ugyan, hogy a lakosság egy része még mindig szereti Fujimorit, de a fujimorizmus-ellenesség legalább ilyen meghatározó érzés az emberek másik fele számára, akik semmiképp sem akarják, hogy a kilencvenes évek viszonyai visszatérjenek.

Hogy milyen erős az antifujimorizmus, azt jól jelzi, hogy a kampányban végül a Wall Street-bankárokkal egyébként nem túl barátságos baloldal is inkább PPK-t támogatta. (Bár az elnök bukása után emlékbizottságok segítségével próbálták feldolgozni a történteket és begyógyítani a sebeket, de egy évtized gyilkolásainak és bebörtönzéseinek hatása nem múlik el olyan könnyen.)

PPK középen. Fotó: HO/AFP

Keiko Fujimori pártja, a kongresszusban többségben lévő Fuerza Popular azóta folyamatosan nyomás alatt tartott az elnököt. Ehhez pedig tavaly minden korábbinál erősebb muníciót kaptak.



Beleremegett a kontinens

Kiderült, hogy PPK is érintett az egész Dél-Amerikát megrázó Odebrecht-botrányban. A kontinens történetének talán legnagyobb korrupciós ügye Brazíliából indult ki, egy hat Csányi Sándor gazdaságú ember bukásával, és kormányok remegtek bele. Marcelo Odebrecht ugyanis rendszeresen fizetett különböző országok vezetőinek, hogy cége útját egyengesse.

PPK korábban tagadta, hogy pénzt kapott volna a cégtől, majd el kellett ismernie, hogy nem mondott igazat.

Egy tulajdonában lévő cégnek 2004 és 2013 között rendszeresen fizettek. Ezalatt PPK gazdasági miniszter és kabinetfőnök is volt. De azt mondja, nem tett semmi rosszat, ezek törvényes pénzek voltak, amiket tanácsadásért kapott a cég.

Ezt a magyarázatot azért nem sokan fogadták el. Reális esélye volt annak, hogy a parlament felmenti PPK-t.

És akkor jött egy olyan fordulat, amit Fujimori bukása óta nem látott az ország.

PPK megúszta a parlamenti szavazást. Ehhez pedig az kellett, hogy az ellenzék egy része átszavazott. Méghozzá Alberto Fujimori másik politizáló gyermeke, Kenji Fujimori vezetésével. A döntés után PPK ünnepelt, és azt mondta, itt az ideje a megbocsátásnak és az újrakezdésnek. Néhány nappal később kiderült, hogy mire gondolt.

Albert Fujimorit kiengedték a börtönből. Az indoklás egyik fele szerint elnöki kegyelmet kapott, a másik fele szerint egészségügyi okai vannak a döntésnek, és Fujimori betegsége miatt kell kiengedni. PPK azt mondta, Fujimori nem érdemli meg, hogy a börtönben haljon meg. A volt elnök még a kórházból üzent, egy videóban azt kérte, bocsássanak meg neki azok, akiknek csalódást okozott.

Kenji Fujimori. Fotó: CITIZENSIDE/Carlos Garcia Granth/Citizenside

Peruban persze szinte senki nincs, akinek ne lenne nyilvánvaló kapcsolat a két esemény között. Ráadásul a börtön nyilvántartásából az is kiderül, hogy a parlamenti szavazás előtti napokban rendszeres volt a kapcsolat a volt elnök és a végül átszavazó képviselők között. Az egészségügyi indoklást meghozó bizottság pedig szokatlanul gyorsan járt, a három tag egyike pedig Fujimori személyes embere volt. És közben az sem egyértelmű, hogy tényleg olyan rosszul van-e a volt elnök.



Peru szégyenének tartják

Bár az elnök tagadja, hogy politikai okai lettek volna a kegyelemnek, mindez csak nagyon átlátszó fügefalevél. Egy baloldali képviselő például úgy fogalmazta meg, hogy PPK ezzel eladta magát a Fujimori-maffiának.

December 24 óta rendszeresen tüntetnek Limában, esetenként akár több tízezren vannak az utcán. A halálos áldozatok rokonai, és a rendszer egykori atrocitásainak túlélői is fel vannak háborodva. Perui írók (Mario Vargas Llosával az élen) nevezik Peru szégyenének a döntést. Jogvédők hitetlenkednek, mert először fordult elő olyan, hogy emberi jogi bűncselekmények miatt hozott ítélet után adtak kegyelmet valakinek. De míg sokan el vannak keseredve, és az utcán dühöngenek, addig az ország másik fele egyetért a döntéssel, és azt gondolják, a most 79 éves Fujimori megérdemli, hogy szabadon töltse az öregkorát.

Tiltakozók Fujimori elengedése után. Fotó: JUAN VITA/AFP

A történet többféle irányba is folytatódhat. A fordulat egyrészt törést jelent a Fujimori-családon belül. Apjuk kiszabadulását persze Keiko és Kenji is ünnepelte nyilvánosan, de előbbi esetében már nem olyan egyértelmű, hogy politikai karrierjének is jó-e ez. Eddig ő volt az ellenzék egyértelmű vezetője, szinte biztosan megint ő lett volt az ellenzéki elnökjelölt, és jó esélyei lehettek volna.

Most viszont saját testvére, Kenji kavart be neki azzal a húzással, hogy hatalomban tartotta PPK-t, miközben saját befolyását hirtelen nagyon megerősítette a párton belül, és az ő érdemének tekintik majd, hogy Alberto Fujimori kiszabadult. Az erőviszonyok ezzel teljesen megváltozhatnak, Kenji blokkja sokkal nagyobbra nőhet, Keikóé összezsugorodhat. Az teljesen egyértelmű, hogy Keiko és a rendszeresen mangák segítségével kommunikáló Kenji is az elnökségre hajt.

Mindenki mindenki ellen

Az is kérdés, hogy PPK karrierje hogyan folytatódik. Két minisztere és pártjának több képviselője lemondott. Az egyik olvasat, hogy hiába volt ez a húzás, úgyis össze fog omlani a politikai nyomás alatt, az emberek ugyanis továbbra is ugyanolyan korruptnak tekintik, népszerűsége zuhan. A másik viszont az, hogy most saját ellenzékét is megosztotta. Hiszen eddig volt egy egyértelmű ellenfele, Keiko Fujimori - most viszont már belső ellentét van a másik oldalon is, a feleket pedig megpróbálhatja kijátszani egymás ellen.

Keiko Fujimori. Fotó: ERNESTO BENAVIDES/AFP

A peruiak egy részét pedig az ijeszti meg, hogy az elnök egy olyan alku eredményeként maradt hatalmon, aminek része egy diktátor szabadon engedése volt - innen akár nagyon sötét irányba is fordulhatnak a dolgok. Az biztos, hogy a demokráciának már nem sok köze van az egészhez, ez sokkal inkább trónok harca.



A történet elképesztően látványos példája annak, hogyan hatnak akár évtizedekkel később is lezártnak hitt folyamatok, hogyan térnek vissza lezártnak hitt történetek. Akik azt hitték, Fujimori börtönbe kerülésével győzött az igazság, keserűen csalódtak végül. Akik azt hitték, hogy egy óriási politikai botrány elég volt ahhoz, hogy örökre lezárjon egy rendszert, és soha többé ne térjen vissza, azok azzal szembesültek, hogy a dinasztia ereje ettől még megmaradt.

A múlt viszont még Fujimoriért is eljöhet. Büntetését két konkrét eset miatt kapta, de rendszerében rengeteg másik atrocitás is történt. Tavaly például újrakezdődött egy 1992-as eset pere hat megkínzott és megölt ember ügyében. Fujimori pedig ezért akár újabb huszonöt évet is kaphat.