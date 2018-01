Leszállásra kényszerült Alaskában egy Boeing-777, miután az egyik utas összekente a repülőt (...nehéz szó...) szarral

Egy Kaliforniából Hong-Kongba tartó járatnak kényszerleszállást kellett végrehajtani Alaszkában, Anchorage városában, miután az egyik utas összepiszkolta a gépet. Olyannyira, hogy nem lehett folytatni az utazást.

A 21-22 éves férfi több vécéhelyiséget is „összemaszatolt ürülékkel”, közölte a reptéri rendőrség, és áradt belőle a szarszag. A férfi a pólójával kente össze a fülkéket, de egyéb módon is felhívta magára az utasok és a személyzet figyelmét: csapkodott, üdítőt locsolt szét az ülések között, az utazók laptopjaira is jutott belőle.

A gépnek végül le kellett szállnia, hogy kitakarítsák. Az American Airlines több mint 200 utasát szállásolta el emiatt az alaszkai városban éjszakára, hogy az utat pénteken folytathassák.

A fiatalember ellen végül nem indult rendőrségi eljárás, a pszichiátriára szállították.

Az FBI beszámolt arról is, a férfit két napja engedték el egy Evansville-i (Indiana) fogházból. Vietnamba tartott, családja vásárolt neki egy oda szóló jegyet, hogy a család többi tagjaihoz költözzön. (KTVA)