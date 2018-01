Napokon belül kitörhet a Fülöp-szigetek legaktívabb tűzhányója

Falusi emberek ezreit evakuálták a fülöp-szigeteki Mayon tűzhányó közeléből, amely a hatóságok szerint heteken, vagy akár napokon belül kitörhet.

Az ország legaktívabb tűzhányója már most okádja magából a lávát és hamuval terítette be a közeli falvakat, a közeljövőben pedig ennél is nagyobb kitörés jöhet, így a biztonsági szintet hármas fokozatúra emelték vasárnap. Ez a hatóságok szerint már kritikus szint, ha még eggyel megemelik, akkor már bármelyik pillanatban bekövetkezhet a kitörés.

Közel ezer családot telepítettek ki a tűzhányó közeléből, neki azt is javasolták, hogy takarják el a szájukat a vulkáni hamu miatt. A tűzhányó leghalálosabb kitörése 1841-ben történt, akkor 1200 ember vesztette életét. A legutóbbi kitörés 2014-ben volt, akkor is ezreket kellett kimenekíteni a vulkán közeléből. (The Guardian)