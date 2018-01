Titokzatos amerikai felhasználók ezrei pontozták fel a Pappa piát, csak ezért tűnik vállalhatónak a film az IMDB-n

A Pappa pia című, a Vajna-féle Filmalap támogatásával készült film 2017 nyarán került a magyar mozikba, és a magyar kritikusok egyetértettek abban, hogy az Egyesült Államokban élő Csupó Gábor rendezése, aminek az elején még Vajna Tímea is kontextus nélkül jetskizhetett néhány percet

rettenetes.

Ehhez képest az IMDB-n a film 6,8 pontos értékelésen áll, ami tök vállalható amerikai filmeknél is, a Stallone főszereplésével 1986-ban készült Cobra például csak 5,7 pontos. Pedig nem mindegy, hogy

Vagy

Az Index utánanézett, hogyan jön ki a 6,8-as átlag, és úgy, hogy

a filmre érkezett 2919 pontszámból 2147 Amerikából jött, és azok mind 10, 9 vagy 8 pontosak.

A nem amerikai kritikák alapján a film 2,6 ponton állna, amivel helye lenne a 100 legrosszabb film között is.

A rengeteg pozitív amerikai kritika egyébként azért is érdekes, mert a Pappa piát egyetlen egyszer mutatták csak be az Egyesült Államokban.

A dologra persze magyarázat lehet az is, hogy valaki pozitív minősítéseket vásárolt a filmhez (ilyen szolgáltatást több cég is kínál az Egyesült Államokban). Erre utal az is, hogy a Pappa piának más globális filmkritika-oldalakon még profilja sincsen, ami nem lenne hihető, ha a filmnek tényleg lenne az Amerikában egy 2400 fős elkötelezett rajongótábora.

Az Index hasonló tendenciát fedezett fel a Tékasztorik című magyar film minősítéseiben is.