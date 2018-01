Sorra lettek öngyilkosok a molesztálással vádolt walesi edző tanítványai

Az egykori futballista és walesi szövetségi kapitány Gary Speed 2011-ben 42 éves korában lett öngyilkos. Ő és három másik, azóta öngyilkosságot elkövető focista is benne volt Barry Bennel edző junior csapatában. Bennelt jelenleg 11 egykori tanítványa molesztálásával vádolják.



Az edző pere napok óta tart a liverpooli bíróságon. Bennel egyik áldozata - akinek a molesztálását a férfi el is ismerte - a bíróságon vallotta azt, úgy tudja, hogy négyen is öngyilkosok lettek a későbbi életük során az edző csapatából. Az áldozat azt is hozzátette, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot Speed családjával, miután a szülők azt nyilatkozták, nincs magyarázatuk a fiuk tettére.

“Nem tudom, hogy az a négy ember Barry tevékenyége miatt vette-e el a saját életét, de azt tudom, hogy rám hatással volt, és másra is hatással lehetett” - mondta. Azt is hozzátette, hogy a négy öngyilkosságot elkövető társán kívül olyanokról is tud, akiknek alkohol-problémáik lettek. (itv.com, Guardian)