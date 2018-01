A mosószerevés lett 2018 első komoly Youtube-dilije

Különös dolog történt az év elején Amerikában: a tinik elkezdtek mosószert enni, és erről videókat posztolni.



Úgy tűnik, a Tide Pod Challenge 2018 első közösségi médiás őrülete.



Pedig ez nagyon veszélyes, 39-en már kórházba is kerültek mérgezés miatt.



Nehéz megérteni ezt a jelenséget, de köze van a legbensőbb vágyainkhoz.



Baromi nagyot nézhettek a statisztikusok január közepén annál az amerikai szervezetnél, amely az országban előforduló mérgezési eseteket kezeli. Ez a szervezet tartja számon többek között azt is, hány embert kellett kórházba vinni azért, mert a szájukba került a mosószer. Ami ugye, nem szájba való, mert egy mérgező vegyi anyagról van szó, ami arra hivatott, hogy kiszedje az odaszáradt foltokat a ruhákból.

A szervezet statisztikusai azt látták, hogy az év első két hetében annyi mérgezés történt a fiatalok körében, mint 2016-ban összesen. Azaz 39. Ezeknek a nagy részére pedig azért került sor, mert a 13-19 éves fiúk és lányok a szájukba vették a mosószert, és elkezdték rágcsálni.

Nem nagy kunszt összerakni, hogy mi történt: ebben a két hétben ért a tetőfokára 2018 első komoly Youtube őrülete, a Tide Pod Challange.

A Tide Pod-ot Magyarországon is ismerheti mindenki: itthon mosószerkapszulának hívják, ez az a színes folyadékkal tele levő kis műanyag cucc, amelyet be kell dobni a mosógépbe. Egy sor cég forgalmaz hasonló terméket, a kapszulát (vagy podot) azonban a Procter and Gamble nevű cég Tide márkája kezdte el bevezetni a piacra 2012-ben.

A Tide Pod Challange egyszerűen azt jelenti, hogy a tinik fogják a mosószert tartalmazó kapszulát, és megeszik. Mindezt pedig felveszik, és kirakják a Youtube-ra, vagy bárhová máshová.

Az egész őrület hasonló a 2014-es Ice Bucket Challange-hez, ahol jeges vízzel öntötték magukat nyakon az emberek. Kivéve, hogy:

A mosószer nem jeges víz, és nagyon veszélyes megenni.



Az Ice Bucket Challange-nek az volt a lényege, hogy felhívja a figyelmet egy-egy hátrányos helyzetű csoportra, vagy őket segítő szervezetre, például az ALS-betegekre (mondjuk, annak az őrületnek is voltak megdöbbentő momentumai). A Tide Pod Challange-nek látszólag semmi értelme sincs.



Ráadásul még csak kellemes sem lehet, hiszen a mosószert a szájukba vevő fiatalok szinte azonnal kiköpik/kihányják az egészet:

A kapszulák azért veszélyesek, mert nemcsak szappant tartalmaznak, hanem egy rendkívül koncentrált mosószert és egy sor más vegyi anyagot is. Az egész pedig benne van egy zacskónak tűnő anyagban, ami nagyon érzékeny a nedvességre. Egy New Jersey-i orvos a New York Times-nak részletesen elmagyarázta, mi történik a fiatalokkal, mikor bekapják a kapszulát:

A nedvesség hatására a kémiai anyagok szó szerint belerobbannak a szájukba.

Aztán jön az égető érzés, ahogy a vegyi anyag megtölti a szájat, a nyelőcsövet vagy akár a légzőszervet. “Ez nem olyasvalami, amit bárki szája közelébe tennék” - mondta Dr. Diane Calello. A mérgezésekkel foglalkozó amerikai felügyeleti szerv szerint a mosószerevés rohamot, kómát, akár halált is okozhat. Több amerikai újság is felhívta rá a figyelmet, hogy a termék 2012-es bevezetése óta már tíz ember belehalt abba, hogy a szájába került egy pod. Ketten csecsemők voltak, a többi nyolc pedig demenciában szenvedő idős.

Ez azonban a fiatalokat nem igazán zavarta. A 19 éves Marc Pagan például a CBS-nak azt mondta, pontosan tudta, hogy a kapszulát nem lehet szájba venni, ő mégis a szájába vette. “Rengeteg ember mondta, milyen hülye vagyok, és miért jutott az eszembe?” - mondta. A videóján először kipukkant egy podot, majd a szájába veszi. “Talán meg kéne próbálnom megenni” - mondja. “Miért tettem ezt?” - ezt már azután köhécselte, hogy kétszer is beleharapott a mosószerkapszulába, majd az egészet kiöklendezte. Aztán ivott pár korty vizet, és azt is kiöklendezte.

Egy viccből indult, de közben a titkos vágyainkat fedte fel

Nehéz megmondani, honnan indult a Tide Pod-őrület, de az egész alapja az, hogy az élénk színű folyadékokkal teli kis podok úgy néznek ki, mint egy finom édesség. Ez már korábban is okozott problémát, olyannyira, hogy 2012 óta több tízezer olyan esetet jelentettek, amikor kisbabák vagy demens idősek a szájukba vették a kapszulát. Igaz, tévedésből, nem direkt. A gyártók pedig már a kezdetektől nem győzik hangsúlyozni, hogy a kapszula nem játék.

Ennek ellenére a közösségi médiában már évekkel ezelőtt elkezdtek azzal poénkodni, milyen ínycsiklandozóan is néz ki a mosószer.

Egy amerikai szatirikus lap, az Onion 2015-ben leközölt egy publicisztikát, amelyben a szerző egy kisgyermek szemszögéből írt arról, mennyire megenne egy podot. Tavaly egy másik website abból csinált poént, hogy a podok mennyire hasonlítanak egy kedvelt amerikai édességhez, a színes Gushers-hez.

Az elmúlt hetekben egyre több hasonló poén futott keresztül a közösségi médián, volt, ahol például pizzák tetejére pakoltak podokat.

Aztán valamikor az előző év végén/a mostani elején megjelent az első Tide Pod Challenge videó és az őrület vírusként kezdett terjedni. Olyannyira, hogy már azokból a videókból is Dunát lehetne rekeszteni, amelyekben egyesek lebeszélni szeretnék a jónépet arról, hogy mosószert egyenek.

Pár napja a Vox gondolt utána alaposabban, miért tarthatja bárki is jó ötletnek azt, hogy bevegyen a szájába egy adag mérgező mosószert.

Egyrészt, a gyártó figyelmeztetései, hogy a podok nem ehetőek, éppen azt sulykolják az ember fejébe, hogy elképzeljék, milyen íze lehet egy podnak.

Jobban belegondolva egy ilyen mosószer tényleg egy sor olyan dolgot megtestesít, amelyet az emberek a kajáról szoktak gondolni: színes folyadék egy tárolóban, amely leginkább egy húsos gyümölcs levére emlékeztet, rengeteg színárnyalat, édes aroma.

Ehhez ráadásul hozzájön még az is, hogy a higiéniás eszközök marketingje tudatosan összemossa a szappant, sampont (vagy akár a mosószert) az étellel. Gondoljunk csak a körtés tusfürdőre, vagy a dinnyés samponra. A Vox megemlít egy 2014-es tanulmányt, amely szerint a higiéniás termékek ételhez hasonlító tulajdonságai, és a samponevés között összefüggés van. Ezek a termékek ugyanis összezavarják az emberi érzékelést, ami nem csoda: a reklámnak épp az a célja, hogy metaforikusan azt sugallja, egy sampon használata olyan élményt nyújthat, mint egy finom étel elfogyasztása.

Ettől függetlenül az elvárható, hogy senki se egyen olyan dolgokat, amelyekre nagy betűvel rá van írva, hogy nem ehető.

A cikk szerint ráadásul a Tide Pod Challange videók épphogy ennek az egész tiltott vágyakozásnak a félreértését jelentik: egy finom illatú szappan megízlelése átfuthat az ember agyán, de azt nézni a Youtube-on, hogy valaki hogyan hányja szét magát egy mosószertől, távolról sem okoz kellemes érzéseket.

A gyártó egy focistát is bevetett, hogy lebeszélje az embereket

Az egész láznak végül a nagy techcégek vetettek véget. A podok forgalmazójánál, a Tide-nál hamar rájöttek, hogy baj van, és január 12-én már saját videóval jelentkeztek a Twitterjükön, amelyben a New England Patriots játékosa, Rob Gronkowski sulykolja a fejekbe, hogy nem, a pod nem a szádba való. Kaptak is rá 78 ezer retweetet.

Január 16-án adta ki a közleményét az amerikai mérgezéssekkel foglalkozó felügyelet, 17-én pedig a Google és a Facebook is bejelentette, hogy eltüntetik az oldalaikról a mosószerevős videókat.

“A Youtube szabályzata tiltja az olyan tartalom közlését, amely szándéka, hogy veszélyes tevékenységet népszerűsítsen, olyat, amely fizikai sérüléssel jár” - közölte a Google tulajdonában lévő Youtube. A megjelölt videókat ezért eltávolítják, azokat a csatornákat pedig, amelyek ilyeneket közölnek - és azt nem hírközlési vagy oktató célból teszik -, három hónapra felfüggesztik. A Facebook hasonló nyilatkozatot tett.

A két nagy közösségi oldalon azóta csak az ellenvideókkal lehet nagy számban találkozni: valaki elővesz egy podot, úgy tesz, mintha megenné, aztán inkább bedobja a mosógépbe. Oda, ahová való.