Már ki tud állni tisztán külföldi csapattal a magyar utánpótlás felcsúti fellegvára

Dejan Trajkovski bemutatkozik Fotó: pfla.hu

A szlovén Denis Klinar és az uruguayi Gonzalo Vega után megvan a Puskás Akadémia harmadik téli igazolása: a klub bejelentette egy másik szlovén szélsőhátvéd, a 25 éves Dejan Trajkovszki szerződtetését a holland élvonalbeli Twente csapatától. Trajkovszki Mariborban kezdte pályafutását, egy éve játszott Hollandiában.



A jó hír, hogy ezzel már 11-en vannak a külföldiek a keretben, így akár teljesen külföldi csapattal is kiállhat a Puskás ha akar - egyelőre csak edzőmeccsen, mert a liga szabályai szerint limitálva van az Európán kívüliek száma, így Pintér Attila mester kénytelen lesz néhány magyart is a pályára küldeni tavasszal is.

Edzésen minden további nélkül kiállhat az alábbi kezdő tiezenegy: Danilovics - Klinar, Heris, Trajkovszki - Bacelics-Grigics, Mevoungou - Vega - Latifi, Knezevics, Perosevics, Diallo.

Pintér mester szívesen beszél arról, hogy minél több fiatalnak kell lehetőséget adni, és elvileg az egész akadémiai rendszer és csapat erre a filozófiára épült. Ehhez képest most már lassan nem csak a fiatalok szorulnak ki a Puskásból, de a magyarok is.