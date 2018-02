Egész Kínában vetíteni fogják a Testről és Lélekrőlt

Morcsányi Géza dramaturg és műfordító, Enyedi Ildikó rendező és Borbély Alexandra színésznõ a Testrõl és lélekrõl címû filmjük bemutatója alkalmából tartott fotózáson a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2017. február 10-én Fotó: GUILLAUME HORCAJUELO

A kínai filmarchívum már hónapokkal ezelőtt megvásárolta Enyedi Ildikó filmjének forgalmazói jogait, várhatóan mégis csak 2018-ban kerül majd a kínai mozikba az Oscar-esélyes Testről és Lélekről.



A Variety ír arról, hogy a berlini Films Boutique által nemzetközi forgalomba hozott film a kínai archívum és egy art mozihálózat együttműködésének eredményeként lesz majd látható országszerte, valamikor az év második felében.

A 2016-ban alakult első kínai artmozi-hálózat (National Arthouse Cinemas Alliance) helyi és külföldi művészfilmeknek ad teret Kínában.

Enyedi filmje lesz az első európai film, amit a mozihálózat műsorára tűz; vele párhuzamosan a kínai mozik hamarosan vetíteni kezdik a tavalyi Oscar-gálán hat díjat bezsebelő A régi város (Manchester by the Sea) és az idén esélyes Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) című amerikai filmeket is.

A Testről és Lélekrőlt vetítették már a 2017-es pekingi filmfesztiválon. A Berlinben Arany-medve díjjal is kitüntetett filmet az Egyesült Államokban a Netflix mutatja be. (Variety)