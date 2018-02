Miklós Edit addig nem hajlandó síelni, amíg nincs váltás a síszövetség élén

Fokozódik a balhé a síszövetség környékén: csütörtök délelőtt a tavaly novemberben megválasztott elnök, Bajai András az épület székháza előtt tartott sajtótájékoztatót, mivel az épületbe jelenleg nem engedik be.

Bajai elmondása szerint a szövetséget a háttérből Kaszó Klára irányítja, akinek május óta hivatalosan nincs posztja. A Nemzeti Sport beszámolója szerint Bajai elmondta, válsághelyzet van a szövetségben, és hiába választották meg november végén, a mai napig nincs bejegyezve, ezért a folyószámla-kivonatokba sem tekinthet bele. Közben pedig ő lenne a felelős a szövetség helyzetéért:

„Miután a gazdálkodás terén gyanús dolgokat tapasztaltam, kikértem a Magyar Síszövetség szoftverszolgáltatójától a volt ügyvezető elnök, Kaszó Klára és Kapitány Ildikó főtitkár e-mailjeihez a hozzáférést. Ezért már meg is fenyegettek, hogy megbánom és feljelentenek, de ezt majd a hatóságok eldöntik. Én a törvényesség megismerése érdekében szerettem volna információkat kapni. Szerintem egy törtvénytelen elnökségi határozattal a tevékenységemet korlátozták, a Magyar Síszövetségbe nem tudok bejutni, és a telefont sem veszi fel senki."

Majd azzal folytatta a lap beszámolója szerint, hogy ő Kaszó barátja volt, és sok szempontból pozitívnak értékeli a munkáját, de a szövetség nem demokratikusan működik. az elnökségi döntéseknél leírt határozatokat kaptak, az elnökség alakuló ülésén olykor Kaszó Klára lediktálta a határozatokat.

Kitért arra is, hogy a legjobb magyar síelő, az olimpiai hetedik, kétszeres vk-dobogós Miklós Edit magyar színekben való versenyeztetését, fejlődését és sikereit is elsősorban Kaszó Klára munkája tette lehetővé:

„Nem szabad elvitatni azokat a pozitív eredményeket, amelyeket Kaszó Kláráék értek el. Magyarországnak a világ élvonalába tartozó síversenyzője Miklós Editen kívül talán sosem volt. Ez Klára érdeme, illetve a fantasztikusan jól működő utánpótlásprogram is. De ez senkit sem jogosít fel arra, hogy törvénytelen eszközökkel, antidemokratikus módszerekkel, autokrata módon vezesse a síszövetséget. Amikor elnökként bizalmat szavaztak nekem, azt mondtam, hogy átlátható, transzparens, szakmai alapon működő szövetség a vízióm – ebből semmit sem tudtam megvalósítani, mert nem engedték."

Kaszó a lapnak azt mondta, hogy szó nincs válsághelyzetről, azt csak mesterségesen próbálják előidézni:

„Ami az e-maileket illeti, nyilvánvalóan tudja, hogy jogellenesen járt el; hogy megteszem-e a feljelentést, az ügyben még konzultálok. Nem mintha bármi szégyellnivaló lenne az e-mailjeim között, az eljárás azonban méltatlan egy elnöki címhez. Nem tartok igényt pozíciókra, jelenlegi külföldi munkám miatt nem is tudnék ilyet felelősséggel elvállalni. Leveleim feltörését követően megírtam Bajai Andrásnak, hogy többet nem kívánok vele semmilyen kapcsolatba sem kerülni, talán ez érthető. Azonban az elég ellentmondásos, hogy házon belül szeretne valamit elintézni, és ennek érdekében sajtótájékoztatót hív össze, amikor az általa vádolt személyek épp külföldön vannak."

„Miklós Edit nélkülünk, a szövetség mostani kulcsszemélyei, és az én baráti támogatásom, segítségem nélkül biztos nem folytatja a sportpályafutását. Bajai Andrásnak elképzelése sincs, hogyan kell versenyzőket ilyen szinten menedzselni, sem az általa előtérbe helyezett Vámos Attilának. Ha ez megtörténhetne, a magyar sísport nemcsak Editnek, hanem a sok támadás közepette jelenleg is jól működő programjainak és fejlődésének is búcsút mondhat."

A sajtótájékoztatót a helyszínen hallgatta végig Miklós Edit is, aki elmondta, hogy amíg Bajai az elnök, semmilyen szerepet nem tölt be a síszövetségben:

„Tartozom annyival, hogy idejövök, s kiállok Kaszó Klára és Kapitány Ildikó mellett, akik most is dolgoznak, és nem lehetnek itt, hogy megvédjék magukat. Az egész magyar sísport akkor kezdett fejlődni, amikor Kaszó Klára odakerült az elnökségbe. Biztos vannak hibák, de aki nem dolgozik, az nem is hibázik. Mindenbe bele lehet kötni. A szocsi olimpia eredményei után kezdtünk nagyobb támogatást kapni, és sokan azóta is erre hajtanak. Most, hogy meg van vetve az ágy, sokkal egyszerűbb belefeküdni."

„Az biztos, hogy ha a Bajai, Vámos duó marad a síszövetségnél, rám sem sportolóként, vagy később sportvezetőként nem számíthatnak. Így nem akarom tovább csinálni. Sokszor elmondtam, miután felhagyok az aktív sporttal, a sí mellett akarok maradni, és segíteném az utánpótlást, de egy ilyen vezetőséggel eszembe sem jut. Az elnök nem a sportolók eredményeit és értékeit nézi, csak az a fontos neki, hogy bejut-e egy irodába vagy sem. Egy elnöknek szponzorokat, támogatókat kellene találnia, nem a papírokat bújnia."