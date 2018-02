Li Sufu kínai autómágnás megvette a Daimler tizedét

Mintegy 9 milliárd dollárért (2200 milliárd forintért!) Li Sufu kínai üzletember megvásárolta a Daimler német autógyár 9,7 százalékát.

Li Sufu már tavaly novemberben jelezte érdeklődését, de a Daimler nem kért belőle, így a piacon szedte össze a részvényeket. Az üzletember most Németországban tárgyal, hogy megnyugtassa a Daimler és a berlini kormány vezetőit, hogy nem kell tartaniuk tőle.

AFP PHOTO / STR

Li Sufu a világ egyik legnagyobb autómágnása. Övé a kínai Geely autógyár, amit maga alapított, továbbá övé a svédországi Volvo is. Bevásárolt továbbá a brit Lotus autógyárba (51 százalékos tulajdonos), övé a londoni taxikat gyártó London Taxi Co., és övé Malajzia legnagyobb autógyára, a Proton is.

A Daimler második legnagyobb tulajdonosa most egy kuvaiti állami alap, a harmadik pedig egy amerikai befektetési alap. (MTI, Bloomberg)