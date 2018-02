„A Fideszt szeretik az emberek, de a lopást nem”

„Mondanám, hogy kevesen vagyunk, ... de 57 százalék!”

- viccelődött Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely új polgármestere vasárnap éjjel annak a néhány tucat szimpatizánsnak, akik a mínusz 9-10 fokos hideg ellenére még a város főterére is követték a győzelmi buliról.

Fotó: Halász Júlia

Márki-Zay többször is a rendszerváltás idejéhez hasonlította a győzelmét, és abból a szempontból igaza is van, hogy Hódmezővásárhelyen ő az első polgármester, akit nem a Fidesz vagy a KDNP támogatott (igaz, a várost 1990 és 2002 között irányító Rapcsák András csak 1994-ben lépett be a KDNP-be). A vasárnapi győzelemhez azonban az is kellett, hogy minden ellenzéki erő a Jobbiktól az MSZP-n át a Momentumig beálljon Márki-Zay mögé. Ez jelenti egyébként valószínűleg az egyik legkomolyabb kihívást is az új polgármesternek: városvezetőként is úgy kell majd lavíroznia, hogy lehetőleg megtartsa az ellenzéki pártok helyi vezetőinek támogatását.



Az ellenzéki erők tarkasága rányomta a bélyegét Márki-Zay egész kampányára, jellemző, hogy

a politikus eredményváró buliján fellépett Dés László és Gerendás Péter, a nézőtérről pedig Magyar Gárda egyenruhába bújt férfiak is nézték a koncertet.

Ezen kívül a polgármesterjelölt majdnem minden szavazókörbe két delegáltat küldött, egyet a Jobbik, egyet az MSZP kedvéért. Kérdés, meddig lehet egyben tartani ezt az alkalmi koalíciót a feloldhatatlannak tűnő ideológiai szembenállás ellenére is.

„Engem az mondjuk pont nem zavar, hogy a Jobbik meg az MSZP is támogatja, hát minden ellenzéki el akarja a Lázár Jánosékat zavarni. Azért vannak, azért van a Márki-Zay úr is”



- mondta egy középkorú hódmezővásárhelyi férfi, akivel az egyik kocsmában találkoztunk. A jelenlévők között senki sem volt, aki fennakadt volna a szocialisták és a jobbikosok által felvállalt értékek közötti ellentéten, csak abban alakult ki kisebb vita, hogy Lázár János és a fideszes polgármesterjelölt, Hegedűs Zoltán néhány szimpatizánsa azt állította, hogy Márki-Zay mögött Soros György áll, és hogy az ellenzéki jelölt migránsokat akar beengedni a városba.

A többiek lehurrogták őket, mondván, „a Márki-Zay ugyanúgy nem akar migránst ide, mint a Lázár János”. Márki-Zay a győzelmi beszédében ki is tért erre, azt mondta, valóban nem akar migránsokat, még annyit sem, amennyit Rogánék a letelepedési kötvényprogrammal beengedtek Magyarországra. A kampányzáróján szombaton viszont még arról beszélt, hogy keresztényként semmi baja nincs azzal, hogy az ország segítséget nyújtson az üldözötteknek.

Márki-Zay Péter többször kiemelte, hogy ő a Fideszhez hasonlóan jobboldali, keresztény-konzervatív értékeket vall, és a Fidesszel nem is elsősorban értékvitája van, hanem csak a lopásból meg a korrupcióból lett elege. Ez az üzenet a hódmezővásárhelyieknél be is talált, a kérdéseinkre válaszolók többsége szerint a választás arról szólt, hogy

a Fidesz vagy a változás mellé állnak az emberek.

Márki-Zay támogatói közül persze nagyon sokan idézni is tudtak pontokat a jelölt programjából, általánosságban azonban nem volt elképzelésük arról, hogyan fogja vezetni a várost az új polgármester.



„Nézze, ez itt egy fideszes város. Itt a mindig a Fidesz nyer. A Márki-Zay úr azért erős, mert ő is azokat a dolgokat mondja, amiért az itteniek a Fideszt szeretik, de közben meg mondja azt is, hogy ő nem lop.

Szerintem máshol is az van az országban, hogy a Fideszt az emberek szeretik, a lopást viszont nem”



- mondta egy hódmezővásárhelyi asszony, aki egyébként kifejezetten bizalmatlanul beszélt Márki-Zay Péterről, de úgy volt vele, hogy „most már lassan talán ott járunk, a fideszességnél fontosabb lesz az embereknek, hogy egy politikus ne lopjon”.