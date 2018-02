Az Elios-ügy részletei és más korrupciógyanús ügyek is a felszínre bugyoghatnak Hódmezővásárhelyen

A hódmezővásárhelyi időközi választás után a beszámolók többsége elsősorban a lehetséges országos hatásokra koncentrál, de az eredmény nagy változásokat hozhat a város életében is. Az egyik fő kérdés, hogy mit tud kezdeni az új polgármester, Márki-Zay Péter az utóbbi években felmerült korrupciógyanús ügyekkel.

Ilyenek pedig akadnak szép számmal. Hadházy Ákos, az LMP képviselője a választás elé időzítve Hódmezővásárhelyen tartotta meg legutóbbi Korrupcióinfóját, melyhez részletesen megvizsgálta a város 2017-es közbeszerzéseit. És mint honlapján írta, a dokumentumok alapján úgy fest, hogy a Tiborcz-manipuláció nem a kivételt jelentette, hanem a szabályt.

Lázár János és Tiborcz István a belvárosi Börze étteremben 2017. november 7-én. Fotó: Azonnali

Hódmezővásárhely ugyanis már az Elios-ügyben is többször előkerült. A Direkt36 még 2015-ben írt arról, hogy még Lázár János polgármesterkedése alatt épp ebből a városból indult el az Elios közvilágítási közbeszerzési projektje, mellyel kapcsolatban az EU csalás elleni hivatalának vizsgálata alapján erősen felmerül a bűncselekmények gyanúja. Lázár a mostani botrány kirobbanása előtt, egy tavaly novemberi Kormányinfón még arról beszélt, hogy a hódmezővásárhelyi közvilágítási projektet Tiborcz Istvánnal találták ki, igaz, nem részletezte, hogy mire gondolt pontosan ezzel. A 940 milliós programról pedig azóta az OLAF azt állapította meg, hogy

a Lázár János-vezette megrendelő önkormányzat nem kötötte ki, milyen technológiával kell elérni, hogy energiatakarékosabb legyen a város közvilágítása, a pályázókra bízták a kidolgozását, és az ES Holding (a későbbi Elios) úgy nyerte el a megbízást, hogy 2008-ban nem volt bevétele, 2009-ben pedig csak 9 millió forint forgalma volt, ráadásul nem volt tapasztalata a közvilágításban.



majd szabálytalanul a tenderen induló versenytársát bízta meg alvállalkozói feladatokkal.

A hódmezővásárhelyi megbízásnak hála az Elios komoly referenciához jutott, ami révén további önkormányzatok pályázatain indulhattak. (Elios-ügyben a részletek megismeréséhez a Direkt36 friss cikkét ajánljuk.)

De az Elios-ügy csak egyike a felmerülő gyanús közbeszerzéseknek. Hadházy arról ír oldalán, hogy átnézve a tavalyi dokumentációt, több dolog is feltűnő volt. Fontos kiemelni, hogy ezek még nem konkrét, bizonyított visszaélések, hanem olyan ügyek, melyeket alighanem érdemes lenne megvizsgálnia az új városvezetésnek.

Az eredetileg becsült érték rendszeresen szinte alig tér el a megvalósult ártól A 2017-es óvoda felújításoknál a nyertes ajánlati árak csak pár század, ezred vagy tízezred százalékkal (!) térnek el a kiíró által becsült értéktől, ami egyértelműen összebeszélésre utal. Mindez azt jelenti, hogy 50-100 milliós tételeknél is csak pár ezer forint eltérés volt a kétféle érték között. Ráadásul ezt az irányított közbeszerzési körben rész vevő cégek mindegyike produkálta több alkalommal is, hiszen egyszer az egyikük tett ilyen hajszál pontos ajánlatot, máskor pedig a másik.



Az építési beruházásokhoz egymástól csak látszólag független cégektől kérnek ajánlatokat ( Pl. A Joma Kvent Kft, a Költség Stop Kft. és a Búzahegy Kft. székhelye is ugyanaz, 2016-ban alig voltak alkalmazottjaik (10, 6 és 4 fő) és nincs bejelentve olyan telephelyük, ahol bármiféle építőipari gépet, ill. eszközt tárolnának. Ez mindesetre elég furcsa, ahhoz képest, hogy több száz milliós megrendeléseik vannak főként Hódmezővásárhely önkormányzatától. A három céget papíron Maczelka Tibor és Jochim József viszik )



2013-ban és 2017-ben is elvégezhettek több épületen ugyanazokat a szigetelési munkálatokat.



1,3 milliárdért bíztak meg kukásautó és kuka vásárlással egy olyan bt-ből lett kft-t, akinek előtte semmi forgalma nem volt. Az üzleten 300 milliót keresett, illetve annyit vallott be. A céget itt is egy jelentkezőből választották ki.



A 31 tagból álló kamerarendszert, amiből jutott Márki-Zay utcájába is, a System Service Kft. telepítette 94 millió forintból. A cég ezen kívül optikai infrastruktúra kialakítását végezte Hódmezővásárhelyen 115 millió forintért, beléptető rendszert épített ki a sportuszodában 31,5 millió forintért, napelemeket telepített a CSMEK hódmezővásárhelyi és makói telephelyére 101 millió forintért. Ők intézték 2016-ban a karácsonyi díszkivilágítást 18 millió forint értékben. A System Service Kft. érdekeltsége (azonos tulajdonosi-vezetői körrel) a Maros Project Kft., ez a cég 100 millió forintból szerelt fel 29 kamerát egy 2016-os megbízással összesen 8 helyszínre. Mind a hat előzőekben felsorolt közbeszerzésen csak egyetlenegy meghívott versenytársa akadt a nyertes cégnek, ráadásul 3 esetben ugyanaz. A System Service Kft. főtevékenysége villanyszerelés, azonban 860 milliós árbevételéhez képest 2016-ban még csak 10 alkalmazottal rendelkezett. Ami azonban még érdekesebb, hogy a cég beszállt az óvoda és orvosi rendelő felújításokba is, ahol nem csak villamosipari, hanem mindenféle építőipari munkát kellett végeznie, és itt négy részközbeszerzésen összességében 122 millió forintot nyert el.



Hadházy oldalán ezen kívül további fura közbeszerzéseket is említ a korábbi évekből, illetve ott elérhetőek a kapcsolódó dokumentumok is. Mint az LMP politikusa írja, a java elvileg csak most jönne, a Modern Városok Program keretében ugyanis komoly források érkeznek a városba, de szerinte a kapcsolódó közbeszerzések kiírásával már meg fogják várni a választásokat.

A képviselő ezen kívül egy cégre hívta még fel külön a figyelmet: mint írja, 2015-ben Hódmezővásárhely Önkormányzata két közbeszerzéssel különféle célgépeket (kukásautókat) és sok ezernyi kukát szerzett be a Kupola 2000 Kft.-től 1,2 milliárd forint értékben. A Kupola 2000 Kft. Paragi Istváné, aki az Építészmester Zrt. nevű cégével a legtöbb építőipari közbeszerzést nyerte Hódmezővásárhelyen az elmúlt években. A Kupola 2000 2014 áprilisában még bt. volt, abban az évben 7 milliós forgalommal, majd átalakult kft-évé, és jött kukásautós megbízás 1,27 milliárd forintos bevétellel. Majd 2016-ra 61 millió forintra esett vissza a cég forgalma.

Márki-Zay borítana Elios-ügyben

Az eredményhirdetést követő vasárnapi sajtótájékoztatóján Márki-Zay elmondta, hogy a hódmezővásárhelyiek megérdemlik a tisztánlátást a közügyekben és a közpénzek elköltésében, hétfőn pedig a Hír Tv-nek arról beszélt, hogy ahogy az eredmény jogerőssé válik, kikéri az Elios-ügyben született OLAF-jelentés Vásárhelyre vonatkozó részét, és megvizsgálja a közelmúltban felszínre került korrupciógyanús ügyeket is:

„Először is várjuk meg, amíg jogerős lesz ez a választási eredmény, ezt követően, amikor ezt a munkát elkezdhetem a város érdekében, akkor ez mindenképpen a legelső teendőim között lesz. Ez, illetve, hát, most azért néhány más gyanús, korrupciógyanús ügyet tártak fel Hódmezővásárhelyen. Tehát nyilvánvalóan meg fogom nézni azt is, hogy a város valóságos, tényleges anyagi helyzete hogy áll, hogy igaz-e az, amit a kampányban az ellenfeleim állítottak, miszerint nincs a városnak adóssága, mert, ha igen, akkor haladéktalanul meg fogjuk kezdeni több programpontunknak, így a magánszemélyek építményadójának eltörlését is.”

Az persze nagy kérdés, hogy Márki-Zaynak mekkora mozgástere lesz majd a továbbra is fideszes többségű hódmezővásárhelyi képviselő-testületben, de ha az érdemi vizsgálatot tudják is esetleg gáncsolni a kormánypárti képviselők, a kikért dokumentumok nyilvánosságra hozatalát nehezen.

Az Elios-ügy részleteinek nyilvánosságra hozataláról kérdezték vasárnap este Lázár Jánost is, aki sajtótájékoztatóján azt mondta,