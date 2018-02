Bayer Zsolt: Csak azt ne csináljuk, hogy most elkezdjük megmagyarázni

A hódmezővásárhelyi ellenzéki győzelem nemcsak az országot, hanem a Fidesz-médiát is érezhetően váratlanul érte. Az első lépés az volt, hogy alig számoltak be az eredményről vasárnap este, aztán jöttek az olyan képtelen magyarázatok, mint például a nézőpontos Mráz Ágoston Sámuelé, aki szerint Orbán Viktor nem szállt be a kampányba, így az eredmény nem is szólhat ellene.

Egészen más hangot ütött meg hétfő reggel a Magyar Időkben Bayer Zsolt, aki azt írja:

„Csak azt ne csináljuk, hogy most elkezdjük megmagyarázni. Jószerével 2006 óta alig-alig veszítettünk el bármit is. Főleg nem, ha valódi tétje volt. Ez most tizenkét éve az első komoly vereség. Szimbolikus térben, szimbolikus időben, szimbolikus városban.”

Bayer szerint a részvételi arány szimbolikusan magas volt, ezért sem érdemes becsapniuk önmagukat.

„Ideje most megállni egy pillanatra, és elgondolkodni, hogy mi a baj. Mit csinálunk rosszul, mi nem sikerült, mi volt a baja a hódmezővásárhelyi szavazóknak. Ha nem ezt akarjuk megérteni és feltárni, ha ehelyett elkezdünk félrenézni és leginkább hamis magyarázatokat gyártani, akkor nagy baj lesz. Nagyobb, mint amekkorát el tudunk képzelni” - írja Bayer, igaz, a bajokat azért nem kezdi el feltárni a cikkben. (Helyszíni riportunk szerint a legnagyobb bajnak egyébként a mértéktelen lopást tartották a szavazók.)

Bayer szerint a tetszhalott ellenzék most felült, de ez még jól is jöhet a Fidesznek, mert emlékeztette őket, hogy ki lehet kapni. Úgyhogy a választásig hátralévő időben: