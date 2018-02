Deutsch Tamás kiadta a jelszót: No agyaskodás!

Kollégáim jelentős része elsőre nem egészen volt képes felfogni Deutsch Tamás friss Facebook-posztjának az értelmét. A Fidesz EP-képviselője ugyanis a következő, kapásból valóban konfúznak tűnő szöveget osztotta meg az fb-n az imént:



Doktorminiszterelnökúr (copyright by Megadja Gábor) után szabadon, no beszarás, no agyaskodás (no para, no hohmec); harc, barátaim, harc. Van miért, van kikért. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Ennyi.

A megértési problémákat az okozta, hogy a kollégáim jelentős része nem volt sorkatona. Deutsch Tamás ebben a posztban pontosan azt csinálja ugyanis, mint Mészáros Őrmester a sáros, tócsákkal teli gyakorlótér szélére érve, amikor elordította magát, hogy

Atomvillanás balról!!!

(mire a földre kellett vetni magunkat és arccal a sárban fekve jobbra fordítani a fejünket), majd, miután, immár undorító sárosan feltápászkodtunk, azzal folytatta, hogy

Harchoz!

(amire szintén azonnal hasra kellett vágni magunkat, megragadni a gépkarabélyt és elszántan nézni a képzeletbeli ellenség felé), hogy utána azt vakkantsa:

kúszásban előre!

(Amire el kellett indulnunk, féregmozással, a képzeletbeli ellenség felé.)

Majd, meghallva, hogy többen morgolódnak, hogy mi értelme ennek, lilára duzzadt fejjel hozzávonyította, hogy

Volt pofázni??! Pofa súlyba!

Ha pedig nagyon mutatni akarta, hogy itt nem babra, hanem szívatásra megy a játék, tréfásan hozzátette még, hogy

Irány az ég alja!

Aki nem volt katona, azt persze nem tudom kárhoztatni azért, hogy nem ismeri a szlenget és a hozzáállást. Ennek a csendes többségnek a kedvéért most lefordítom Deutsch posztját köznapi magyarra:

Doktorminiszterelnökúr (copyright by Megadja Gábor) után szabadon = Orbán Viktor azt üzente

no beszarás, no agyaskodás (no para, no hohmec) = Volt visszapofázni?

harc, barátaim, harc = Harchoz! Kúszás indul!

Van miért, van kikért. = Különben ők győznek, lesz rendes ügyészségi nyomozás és börtönben végezheti a Tábornok úr veje.

Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! = Az isten irgalmazzon nekünk.



Na de mi az a hohmec?

Egy jiddis szó, ami durván olyasmit jelent, hogy körmönfont érvelés vagy nyakaterekert okoskodás, de a pontos definícióért második bibliámhoz, a vicclap.hu-hoz fordultam, akik ezzel a tűpontos definícióval írják körül a hohmecet:

A katolikus elmegy a rabbihoz:

- Rebe lében, mondd meg nekem, mi az a hohmec!

- Hohmec, hohmec... Az hohmec.

- Na de világítsd meg valami gyakorlati példával!

- Nü. Figyelj. Van az a két zsidó kéményseprő. Felmennek egy ház tetejére, ott a kémény. Előbb az egyik bújik be, aztán a másik. Kipucolják. Lent találkoznak. Kérdés: melyikük fog megmosakodni?

- Hát mind a kettő!

- Nem tudsz fiam, mi az, hohmec. Jól figyelj!Van az a két zsidó kéményseprő. Felmennek egy ház tetejére, ott a kémény. Előbb az egyik bújik be, aztán a másik. Az első kiviszi mind a kormot, a másikon egy szem korom nem marad. Lent találkoznak. Melyikük fog megmosakodni?

- Hát az első!

- Nem tudsz fiam, mi az, hohmec. Jól figyelj!Van az a két zsidó kéményseprő. Felmennek egy ház tetejére, ott a kémény. Előbb az egyik bújik be, aztán a másik. Az első kiviszi mind a kormot, a másikon egy szem korom nem

marad. Lent találkoznak. Az első ránéz a másodikra, látja, hogy az tiszta. A második ránéz az elsőre, látja, hogy az kormos. Melyikük fog megmosakodni?

- Hát a második.

- Nem tudsz fiam, mi az, hohmec. Jól figyelj!Van az a két zsidó kéményseprő. Felmennek egy ház tetejére, ott a kémény. Előbb az egyik bújik be, aztán a másik. Az első kiviszi mind a kormot, a másikon egy szem korom nem

marad. Lent találkoznak. Az első ránéz a másodikra, látja, hogy az tiszta. A második ránéz az elsőre, aki annyira kormos, hogy nyilván minden kormot kivitt a kéményből.

Melyikük fog megmosakodni?

- Nahát rebe! Hát egyik sem!

- Nem tudsz, fiam, mi az, hohmec! Majd a kis Móric, az első béből. Móric, gyere be!

Móric, jól figyelj! Van az a két zsidó kéményseprő. Felmennek egy ház tetejére, ott a kémény. Előbb az egyik bújik be, aztán a másik. Kipucolják. Lent találkoznak. Kérdés: melyikük fog megmosakodni?

Mire Móric:

- Nü, hol az a két zsidó kéményseprő?!

- Látod - mondja a rabi -: ez a hohmec.