Fico: Az ellenzék arra akarja felhasználni a Kuciak-gyilkosságot, hogy megszerezze a hatalmat

Politikai eszközzé vált két ember halála az ellenzék kezében, amely azt arra akarja felhasználni, amire egyébként nem képes, a hatalom megszerzésére - modta Robert Fico szlovák kormányfő Pozsonyban szerda esti tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.

A sajtótájékoztatón kérdezni nem lehetett.

A tényfeltáró cikkek írásával - jórészt adócsalási és ingatlanspekulációs ügyekkel - foglalkozó Ján Kuciakot vasárnap barátnőjével együtt holtan találta családi házukban a rendőrség. A gyilkosság körülményei alapján feltételezik, hogy a férfit munkája miatt gyilkolhatták meg.



Kuciak utolsó, befejezetlen írásában - amelyet szerdán szinte minden nagyobb szlovák lap lehozott, és magyarul is megjelent - az olasz calabriai maffiához, a 'Ndranghetához állítólag közel álló figurák szlovákiai működésével, kapcsolati hálózatukkal és politikai kötődéseikkel foglalkozik.

Az írás az utóbbiak között említ Robert Fico kormánypártjához közel álló és annak tartott személyeket is. A kettős gyilkossággal összefüggésben a pozsonyi törvényhozás két legnagyobb ellenzéki pártja a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), és az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom távozásra szólította fel Robert Kalinák szlovák belügyminisztert és az országos rendőrfőkapitányt, Tibor Gaspart, a parlamenten kívüli Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) pedig a belügyminiszter és Robert Fico kormányfő távozását követelte.

Az OLaNO szervezésében szerdán kora este egy - néhányszáz fős részvételű - "gyászmenetet" is tartottak Pozsonyban, ennek résztvevői a kormánypalotához mentek, ahol a rendezvényen résztvevő ellenzéki politikusok megismételték korábbi követeléseiket.

Fico szerint az ellenzéknek, amely 2006 óta nem tudott egy választást sem megnyerni, nincs szüksége bizonyítékokra, mivel nyomozónak, ügyésznek és bírónak érzi magát egy személyben. Szerinte az ilyen stílusú politizálásnak nem lehet más eredménye, mint a társadalom destabilizálása és az állam szétverése.

A szlovák kormányfő azt mondta, "mindenkit biztosít arról, hogy a bűnüldöző szervek mindent megtesznek a bűncselekmény felgöngyölítése érdekében, mert az az áldozatok hozzátartozóin kívül az ország számára is rendkívül fontos".

Tibor Gaspar is tartott egy esti sajtótájékoztatót. Elmondta: bár a rendőrség továbbra is elsődlegesen az olasz állampolgárokkal összefüggő nyomozati szálat követi, a nyomozás során előállítottak két kábítószeres bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt is, akiknél fegyvert és nagyobb mennyiségű kábítószert is találtak és akikről úgy tudják, hogy a múlt héten pénteken arról egyezkedtek, hogy fegyverekkel mennek Nagymácsédra.



A tényfeltáró újságíró meggyilkolása okozta közfelháborodás miatt szerdára rendkívül feszült lett a politikai hangulat Szlovákiában. Szerdán bejelentette lemondását Marek Madaric kulturális miniszter, péntekre pedig több szlovákiai városban újabb felvonulásokat jelentettek be a meggyilkolt újságíró emlékére. (MTI)