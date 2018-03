Tejet ad a zuglói fideszes jelölt a támogatóinak

Ugyan a Fidesz már leadta mind a 106 egyéni jelöltjének a szükséges aláírásokat, és ezeket mind hitelesítették is, az aláírások gyűjtésével a párt nem állt meg.

Így Zuglóban is lehet még támogatni Jelen Tamás indulását is, akinek standjánál tejet is osztanak, fejenként 2 litert lehet vinni, számolt be olvasónk:

JelenTamás standjánál van tej. Fotó: Olvasónk.

A flakonokon ott van a jelölt neve is:

A fideszes (és KDNP-s) jelöltek az idei kampányban előszeretettel osztanak élelmiszereket, Rétvári Bence államtitkár például burgonyát, Bajkai István pedig tojást is tejet is osztott már.

Jelen Tamás egyébként szolgáltatási pontot is üzemeltet: