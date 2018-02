Fotók bizonyítják, hogy összeomlott a szociális ellátás Magyarországon

Valami nagyon nagy baj van, rászorulók állnak kígyózó sorban pár kiló krumpliért, almáért szerte az országban. Erről számos fénykép is készült.

De már a belvárosiaknak is tejet kell osztani:



Fotó: Császár Simon Gergely

Óriási szerencse, hogy az összeomlott, működésképtelen szociális rendszer vagy a rászorulókat támogató civil szervezetek feladatait átvették fideszes képviselők. Erről is előkerültek fotódokumentumok.

Így nézett ki a belvárosi tejosztás közelről:

Az hosszú sorban álló egrieknek is Nyitrai Zsolt, fideszes képviselőjelölt adta személyesen az almát.

Németh Szilárd is a nevére vette a novemberi csepeli önkormányzati ételosztást:

Aztán kénytelen volt helyre tenni a károgókat, akik a kigyózó sort látva elszegényedést vizonáltak, pláne, hogy Németh Szilárd kedvenc nőpolitikusa, Bangóné tette ezt:

A karácsonyi vásártól kicsit távolabb eső területen a nemzetgazdaságért feleős miniszter, Varga Mihály is érezte, hogy valamit tennie kell a szegénység ellen, ezért beállt ételt osztani Bús Balázs óbudai polgármesterrel és Menczer Erzsébet fideszes képviselőjelölttel "a Krisna-tudatú Hívők és kerületi családsegítők ételosztásán".

Kellett is a segítség, nagy volt a sor:

Szerencsére erről is hírt adnak a képviselők a hivatalos Facebook-oldalukon, nemcsak azokról a szintén fontos információkról, hogyan nőtt a GDP és a minimálbér, és egyre több gyerek kap ingyenebédet.

Hubay György például egy praktikus, a mindennapokban is hasznos, ízléses szatyrot is adott a 7 kiló ajándékalmához:

Ki osztotta szét ezt a sok élemiszercsomagot Pacon?

Igen, Pósán Lászlónak, a Fidesz képviselőjelöltjének kellett elvégeznie a munkát. Ő maga nem árulta el, de a többi kép egy-egy részletéből kideürlt, hogy a Hit Gyülekezete csomagjait adta át ő maga.



Aztán itt van a döntően uniós pénzből jutatott élelmiszercsomag a legszegényebbeknek. Ez az, amit olyan dobozban adnak át, amire rámatricázták, hogy „EZT A CSOMAGOT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA JUTTATTA EL ÖNHÖZ ÉS CSALÁDJÁHOZ”.



Fotó: Balázs Attila / MTI

Ha már rajta van, ezek után mit lehet tenni? Most tényleg az a cég ossza ki, amelyiket 13 milliárdos közbeszerzésen választottak ki erre? (Gondos kiválasztás volt, a pályázaton a négy jelentkezőből hármat kizártak, kettőt azért, mert „aránytalanul alacsony áron” vállalták volna a kijelölt élelmiszerek beszerzését, dobozolását és kiszállítását.)

Lehet, hogy az EU-ban arra számítottak, hogy „a természetbeni segélyeket partnerhatóságok (gyakran civilszervezetek) juttatják el a kedvezményezettekhez”, de nehogy már Brüsszelben mondják meg, hogy a gyanús civilekre bízzák ezt a munkát. Így aztán szerencsére itt is voltak fideszes képviselőjelöltek, akik magukra vállalták ezt a feladatot:

"Tantó Viktor polgármester barátommal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársaival a domonyi rászorulók számára osztottunk csomagokat." Fotó: Vécsey László/Facebook

„A magyar gazdaság ereje már lehetővé teszi, hogy a családtámogatási rendszer lehetőségein túl és a szociális juttatások keretein felül is segítséget kapjanak a kisgyermekes családok” – írta Tasó László, nem említve, hogy döntően uniós pénzről van szó. Fotó: Tasó László/Facebook

Ha pont Rétvári Bence, a szociális ügyekért is felelős Emmi államtitkár kap nagy mennyiségű adománykrumplit, talán meg kellene tartania? Nem is tudna megenni annyi krumplit a családja. Inkább szétosztotta a választókerülete lakóinak.

Nem is egyszer:

Szerencsés véletlen, hogy ott rögtön, a krumpliosztás mellett meg is lehetett ejteni egy aláírást egy másik nagyon fontos ügyben.

Kocsis Máté a Józsefvárosban segített karácsony előtt a rászorulóknak személyesen.



Fotó: Kocsis Máté/Facebook

Pócs János is ott van, ha tányérba kell kanalazni az ételt.

Akad-e egy segítő kéz, aki kiosztja a Caritas Hungarica sok csomagját?

Akadt, Witzmann Mihály, a Fidesz képviselőjelöltje segített.

Simon Miklós is szakított egy kis időt, hogy elkísérje az adományokat, és ellenőrizze, minden rendben megy-e:

Rászorulókon segített a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és partnerszervezete a Nyírkáta Fejlődéséért Egyesület 2018. február 9-én Nyírkátán. Az adományt elkísérte Simon Miklós fideszes képviselőjelölt. Fotó: Simon Miklós/Facebook

Nemcsak élelmiszerre van nagy szükség, tűzifára is. De itt is lehet számítani a képviselőjelöltekre:

A vállalkozó által felajánlott faadomány, tartós élelmiszer és meglepetés a gyereknek a Zala Megyei Védelmi Bizottságtól. Átadja: Cserenyés Péter államtitkár, fideszes képviselőjelölt Fotó: Cseresnyés Péter/Facebook

És Manninger Jenő, Zala megye másik fideszes jelöltje is szívenes tartja az ernyőt, ha esős időben szállítják ki az adományokat.

Fotó: Manninger Jenő/Facebook

Szűcs Lajos, a teniszszövetség elnöke Fucsovics Mártonnal, a magyar tenisz új sztárjával adományozott fát pénteken a rászorulóknak. Éppen Szűcs Lajos fideszes képviselőjelölt választókerületében, Pécelen.

Fucsovics Márton és Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke rászorulóknak szánt tűzifát pakol raklapokra a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a Magyar Tenisz Szövetség és a Jótékonysági Receptműhely jótékonysági akcióján Pécelen 2018. február 16-án. A tűzifát a sportolók kedvenc süteményeinek eladásából összegyűlt pénzből vásárolták. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

De Csöbör Katlin - aki nagyon szívesen beszél az ország sikereiről a középiskolásoknak tartott méhnyakrák elleni előadáson - sem maradt ki a tüzifázásból.

Csöbör egyébként nagy ételosztó, a többek között általa alapított Nő a Siker Alapítvány rendezvényein.

Avasi ételosztás decemberben Fotó: Nő a Siker Alapítvány/Facebook

Itt, hogy ne legyen tévedés, kinek jár a hála, Csöbör Katalin fideszes tollaival kell aláírni az átvételi ívet.

Fotó: Nő a Siker Alapítvány

Van olyan is, hogy maga a képviselőnő segít, hogy hol kell aláírni a nevével ellátott tollal az ívet.

És itt van Bodó Sándor. A fideszes képviselőjelölt Szerepen látogatta meg a súlyos, pancsolt alkohol miatti tömeges mérgezésben érintett családokat. Vitt élelmiszercsomagot is, le is fotózták, ahogy átadja:

Fotó: Bodó Sándor/Facebook

Aztán ugyanúgy odaállt a település polgármestere is az alkoholmérgezésben érintett családtagok mellé, akiknek a rokonai kórházban feküdhettek ekkor.

Fotó: Bodó Sándor/Facebook

Ha egyszer bevált, miért kellett volna változtatni rajta?

Óriási tévedésben van, aki azt hiszi, hogy a képviselőjelölteknek csak az a fontos, hogy készüljön egy fotó, amelyiken jótékonykodnak, vagy csak az a cél, hogy fideszes szórólapot is mellékeljenek a mások által felajánlott adományok mellé. Ezt onnan is tudni, hogy Magyarországon akkora támadásban van a szegénység, hogy nemcsak az Avason, hanem már a XII. kerületben is közkívánatra kellett osztani az ingyenkrumplit: