Alacsonyabb bérekért tüntetnek az orvosok

A kanadai Québecben több száz orvos tiltakozik az ellen, hogy megint emelték a fizetésüket, szerintük ugyanis már így is túl sokat keresnek. Szerda délutánig több mint 700 szakorvos, rezidens és orvostanhallgató írta alá a petíciót, ami kéri, hogy a tartományi vezetés törölje el a legújabb orvosi fizetésemelésről szóló terveit.

A petíció szerint az orvosok addig nem fogadhatják el a fizetésemelést addig, amíg az egészségügyben más munkakörökben dolgozók, például a nővérek vagy a kisegítőszemélyzet számára a munkakörülmények továbbra is nehezebbek, mint az orvosoknak. Ezen kívül sokszor a betegeknek sem egyszerű a hozzáférés a megfelelő egészségügyhöz, mivel az utóbbi években a kormány több részterületen is spórolni próbált, és megszorításokat vezetett be.

Közben az ápolókat képviselő szervezetek krónikus nővérhiányra panaszkodnak, és azt mondják, az ápolók nem bírják már a rájuk nehezedő nyomást. Januárban járta be a kanadai internetet egy ápoló könnyes fotója, amin arról panaszkodik, hogy egy nagyon megerőltető éjjeli műszakon van túl, amiben egyedül kellett gondoskodnia 70 betegről.

A tartományi vezetés szerint viszont az egészségügyi átalakítások sikeresek voltak, és nagy eredményként hivatkoznak arra, hogy mennyire meg tudták emelni az orvosok fizetését. (Washington Post)