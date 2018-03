Trump ügyvédei távoltartási végzéssel hallgattatták el újra a pornóst, akit Trump megdugott

Donald Trump ügyvédei titokban újra elhallgattatták Stephanie Cliffordot, a Stormy Daniels néven ismert pornósztárt - csak pechjükre az amerikai bírósági iratok nyilvánosan is hozzáférhetők, a Trump riporterei pedig megszerezték a bírósági határozatot, amiben egy választott döntőbíró ismét hallgatásra kötelezte a pornószínészt.

Clifford egy régi interjújában beszélt afférjáról az akkor még csak üzletember, de már Melaniával, a first ladyvel házas Trumppal. Clifford akkor elég meggyőzően mesélte el a kalandot, állítása szerint pontos leírást tudna adni az elnök nemi szervéről. Az interjú annak idején nem jelenhetett meg, Trump ügyvédei pedig a 2016-os választás előtt 130 ezer dollárt fizettek neki, hogy a történtek titokban is maradjanak.

Most viszont arra készült, hogy elmondja, mert szerinte Trump személyes ügyvédje, Michael D. Cohen megsértette a megállapodást. A bírósághoz benyújtott, a megállapodás hiteltelenítését kérő keresetében már arra hivatkozott, hogy azért érvénytelen, mert Trump nem írta alá.

Trump mindeközben tagadja a vádakat, legalábbis szóvivője, Sarah Sanders azt mondta, hogy az elnök az affért is tagadja, és azt is, hogy ő fizetett volna 130 ezer dollárt Cliffordnak a hallgatásáért. Ügyvédje - akit talán találóbb lenne nagyon közeli barátjának nevezni - azt állítja, hogy a saját zsebéből fizette ki a hallgatási pénzt.

A választott bíróság most abban Trumpéknak adott igazat, hogy Clifford sértette meg a megállapodást, ezért eltiltotta attól, hogy az afférról beszéljen, de attól is, hogy a bíróságon támadja meg a hallgatási szerződést. Clifford ügyvédje viszont nem tekinti érvényesnek a választott bíróság ítéletét, és igenis be akarja nyújtani a keresetét. (Via The New York Times)