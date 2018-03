Száz diák szeme láttára vertek meg egy lányt diáktársai egy hatvani iskola előtt

Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vádiratot nyújtott be két fiatalkorú lány és egyikük felnőtt korú barátja ellen, akik a saját iskolájuk előtt megverték egy 15 éves tanulótársukat Hatvanban - közölte a Heves Megyei Főügyészség. A 16 és 17 éves vádlott megállapodott abban, hogy egy nézeteltérést úgy fognak lerendezni, hogy az iskola előtt, a nyílt utcán, az iskolatársaik szeme láttára megverik a sértettet.



Ezért a hetedik tanóra után az iskolából kilépő lányt a karjainál fogva látványosan megragadták, és annak ellenére, hogy ő szeretett volna a fogásból szabadulni, az iskolából kilépő közel száz diák előtt az utcára vezették, ott bántalmazták, pofon ütötték, a fejét egy beton oszlophoz verték, a haját tépték, majd a földre került sértettet több alkalommal meg is rúgták.

Az eseményeket észrevette egy éppen arra járó férfi, a diáklány segítségére akart sietni, de a helyszínre már korábban megérkező III. rendű vádlott - aki a sértettet bántalmazó egyik fiatalkorú lány barátja volt - feltartóztatta, mellkasánál ellökte őt.

A diáklány végül a fején és a fülén zúzódást szenvedett, amelyek 8 napon belül gyógyuló sérülések, de ennél komolyabb baja is eshetett volna, hiszen bakanccsal rugdosták a homlokát. Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség a két fialatkorú vádlottal – mint társtettesekkel – szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt, míg a felnőtt korú társukkal szemben bűnsegédként elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot.