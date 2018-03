Lázár János azt mondja, nem volt annyi pénze, hogy beszálljon a földjei között kinőtt vadászkastély építésébe

A Magyar Narancs mutatta be drónfelvételekkel még tavaly december végén azt a épületet, amit Lázár János tanácsadója épített, és amely Lázár János anyjának és fiainak a földjei vesznek körül, és Lázár János vadászterülete mellett fekszik, és amihez közismerten semmi köze Lázár Jánoshoz.

Ugyan az épületet teljes egészében Lázárhoz vagy családtagjaihoz köthető területek veszik körbe, a miniszter ragaszkodott ahhoz, hogy nincs köze az épülethez, bár egy ponton már pedzegetni kezdte, hogy vagy el kell majd adnia a mellette lévő erdőt, vagy ennek a „a vendéglátóipari vállalkozásnak a részvényeiből próbál majd meg, lehetőségeihez mérten, valamennyit megvásárolni.”

A lap újságírói szerettek volna további részleteket megtudni a rejtélyes építkezésről, ezért többek között megpróbálták felvenni a kapcsolatot Lázár János édesanyjával, aki a tulajdonosa a közvetlenül az épület mellett fekvő területnek. Erre Lázár megkereste a Magyar Narancsot, hogy inkább ő válaszolna a kérdéseikre. Az interjú a csütörtöki, nyomtatott számban fog megjelenni, de a lap pár részletet már kitett a honlapkára szerdán.

A beszélgetésből kiderül, hogy Lázár már az építkezés idején is járt az épületben, amit amúgy ő nem szívesen hívna kastélynak, inkább vadászháznak, mert a kastélyról neki Keszthely vagy Eszterháza jut eszébe. (A kastély vadászház belső teréről amúgy épp nemrég jutott birtokunkba pár fotó, azokat itt lehet megnézni.)

Kérdésre Lázár is elismeri, hogy nem szokványos vadászházról, hanem egy prémiumkategóriás létesítményről van szó, majd így folytatja:

„Ha jól ismerem a beruházók és a befektetők célját, az értékesítés szempontjából kiemelten fontos volt, hogy felső kategóriás szállás és rendezvényhelyszín jöjjön létre a területen. Ez volt az üzleti koncepció, amit a beruházás kezdetekor megismertem.”

Majd beszél arról is, hogy a beruházás minden szereplőjét régről ismeri, barátairól és ismerőseiről van szó, és ki is kérték a véleményét a beruházási céllal létesítendő új vadászszálláshely ötletéről. Lázár ezután elmondta, hogy

„Támogattam az elképzelést. Az újjáépített vadászház – legalábbis a beruházók egyes tevékenységei – pedig kapcsolódnak ahhoz a Návay Kornél Vadásztársasághoz, amely az elmúlt esztendőben alakult, és amelynek, ez sem volt titok soha, én is a tagja vagyok. (...) A vadászház tulajdonosai azzal is megkerestek, hogy tudunk-e egy kisebb területet a rendelkezésükre bocsátani. Nekem nincsenek százmillióim, hogy beszálljak egy ilyen beruházásba, ilyen módon azonban én is tudtam támogatni a fejlesztéseket, amelyeknek természetesen az a vadásztársaság is a nyertese lesz majd, amelynek a tagja vagyok.”

Az interjú teljes terjedelmében majd a csütörtöki Magyar Narancsban lesz olvasható.