Orbán legtöbbet költő tanácsadójának étkezési szokásait védve titkolózik a kormány

Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott kedvenc boltjait és étkezési szokásait is megismernénk, ha nyilvánosságra kerülnének reprezentációs kiadásainak számlái. Erre hivatkozva kéri a bíróságot a Miniszterelnöki Kabinetiroda ügyvédje, hogy tagadja meg a Direkt36-tól a számlák megismerését.



Tavaly ősszel írtuk meg, hogy Hegedűs Zsuzsa egymaga közel 2,5 millió forintot költött el nem egészen két év alatt reprezentációra, miközben alig tartott nyilvános programokat. Hegedűs egymaga jóval többet költött reprezentációra, mint a többi miniszterelnöki megbízott összesen. Sok minisztériumban a miniszterek is legfeljebb havi harmincezer forintot költhetnek reprezentációra, miközben Hegedűs Zsuzsának átlagosan havi 136 ezer forintot fizetett ki erre a minisztérium 2015 októbere és 2017 áprilisa között.



A miniszterelnöki megbízottak a munkájuk elvégzéséhez kapnak reprezentációs keretet, amit vendéglátásra fordíthatnak. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szabályozása szerint többféle módon is felhasználhatják ezt a pénzt: fizethetnek éttermekben, ha a munkájukkal összefüggésben munkaebéden vesznek részt. Költhetnek vendégfogadásra, ha rendezvényeket szerveznek, de az irodájukba érkező vendégeknek is vásárolhatnak apróságokat, például teát, kávét, édes és sós süteményeket vagy virágot. Azaz a reprezentációs keretből vendégeiknek és nem saját maguknak vásárolhatnak élelmiszereket és egyéb kisértékű fogyasztási cikkeket az állami alkalmazottak.



Tavaly a Miniszterelnöki Kabinetirodától összessített adatokat kaptunk a miniszterelnöki megbízottak költéséről, de kíváncsiak lettünk, hogy mire költött ilyen kiugróan nagy összeget Hegedűs. A minisztérium azonban Hegedűs reprezentációs számláit nem adta ki, ezért pert indítottunk. Ebben az eljárásban indokolta a minisztérium ügyvédje a számlák kiadásának megtagadását azzal, hogy „a tételes lista és a számlák alapján egyértelmű következtetés vonható le miniszterelnöki megbízott asszony étkezési, fogyasztási szokásaira, de arra is, hogy mely üzleteket kedveli”.

Az ügyvéd azzal is védte a minisztérium döntését, hogy ha az összesített adatnál többet közölnének, akkor érzékeny személyes adatok derülnének ki Hegedűsről, ami “indokolatlan mértékben sértené miniszterelnöki megbízott asszony magánszféráját”. Ugyanakkor megjegyzi azt is, “nem arról van szó, hogy az alperes el kívánja titkolni, hogy miniszterelnöki megbízott asszony ’magáncélra’ fordított bizonyos összegeket”.

Megkérdeztük Hegedűs Zsuzsát, hogy költött-e személyes fogyasztására a keretből, de azt mondta, hogy nem akar nyilatkozni az ügyben, forduljunk a Miniszterelnöki Kabinetiroda ügyvédjéhez. Megkérdeztük a minisztériumtól is, hogy mi köze van Hegedűs Zsuzsa reprezentációra fordított költségeinek a személyes étkezési szokásaihoz, de nem válaszoltak a kérdésre.

Nyolc és fél óra alatt csatoltak egy fájlt

Tavaly a számlákkal együtt elkértük a Miniszterelnöki Kabinetirodától azt a rendeletet is, amiben munkatársaik reprezentációs keretének felhasználását szabályozzák. A minisztérium azt válaszolta, hogy a kérésünk teljesítése aránytalanul sok munkával jár, ezért 22 ezer forint költségtérítést kértek az adatokért. Miután ezt kifizettük, közölték, hogy Hegedűs számláit nem tudják kiadni, mert szerintük nem közérdekűek. Ezen kívül röviden tájékoztattak a minisztérium alkalmazottainak költségkeretéről, illetve mellékelték a minisztérium rendeletét. Ez egy pár oldalas pdf file, aminek a levélhez csatolása nem járhatott 22 ezer forintnyi pluszmunkával, ezért azt is kértük a most zajló perben, hogy fizessék vissza a költségtérítést.

A minisztérium ügyvédje indoklásában beszélt arról, hogy miért kértek 22 ezer forintot. Szerinte a Direkt36-nak küldött válaszon 6 ember - pénzügyi referens, pénzügyi osztályvezető-helyettes, pénzügyi főosztályvezető, jogi referens, gazdasági helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár - dolgozott összesen 8,5 órát. Felveti azt is, hogy nem kérhetünk adatokat a minisztériumtól azzal a céllal, hogy a közpénzek jogszerű felhasználását próbáljuk megítélni, mivel vannak erre hivatott szervek, és csak ezek ellenőrizhetik, hogy Hegedűs jogszerűen használta-e fel a reprezentációs keretét.

Tavalyi cikkünk megjelenése után a Demokratikus Koalíció is pert indított a Hegedűs Zsuzsa reprezentációs költségeinek tételes elszámolásáért. A DK-tól úgy tudjuk, hogy abban a perben is arra hivatkoztak a Miniszterelnöki Kabinetiroda ügyvédei, hogy az adatok felfednék Hegedűs fogyasztási szokásait. A bíróság ezt nem fogadta el, megállapította, hogy a kért adatok közérdekűek. Ezen kívül a bíróság azt is hozzátette, hogy a számlákból nem is derülhetnek ki Hegedűs személyes adatai, mert például étteremre is csak a munkájával összefüggésben költhetett, így nem egyedül fogyasztott. A DK első fokon nyert, a bíróság kötelezte a Miniszterelnöki Kabinetirodát, hogy adják ki a számlák másolatait.