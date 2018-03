Tiborczhoz köthető kempingbe költözne a B.my.Lake fesztivál

Zamárdiból Keszthelyre költözne a B.my.Lake zenei fesztivál - írja a Népszava. A zalai város önkormányzata és a térségi képviselő ellenzi a több napos, Tiborcz- és Mészáros-érdekeltségekhez köthető augusztusi bulit.

A B.my.Lake fesztiválnak az első években a balatonvilágosi Club Aliga, később Zamárdi adott otthont. A szervezők augusztusban már Keszthelyre várnák a fesztivál látogatóit ugyanis új helyszínen, a Zala Kempingben rendeznék meg a fesztivált.

A szervező céggel egy nemrég estébe nyúló képviselő-testületi ülésen egyeztettek a zamárdiak, akik közül sokan amiatt aggódtak, mert már kiadták nyaralóikat a fesztiválra érkezőknek. Miután kiderült, a Volt Produkció az idei fesztivált már mindenképpen Keszthelyre tervezi, sikerült megállapodni a céggel, nem bontották fel a paktumot, s úgy döntöttek a felek, az eddig a B.my.Lake társrendezvényeként futó Strand Fesztivál nagyobb területet kap, jövőre pedig ismét tárgyalnak az elektronikus fesztivál sorsáról.

Ennek helyzete egyelőre ingatag, mert kiderült, a Volt Produkciónak még nem sikerült megegyeznie Keszthellyel. A város kormánypárti polgármestere, Ruzsics Ferenc nem akart nyilatkozni az ügyről: a Népszava megkeresését azzal hárította el, jelenleg is tartanak a tárgyalások a fesztiválról.

A B.my.Lake tervezett helyszíne a Zala kemping, mely tavaly nyár óta Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István érdekeltségébe tartozik: a 3,1 hektáros, eredendően 976,5 millió forint értékűre becsült területet 250 millióért szerezték meg. Nem ez az egyetlen Tiborcz-érdekeltség Keszthelyen. Hivatalosan ugyan kiszállt már a vitorláskikötőt és területét üzemeltető cégből, de még mindig üzlettársai irányítják azt, és szintén Tiborcz üzleti köréhez tartozik a Hullám Szálló, valamint az egykori Phoenix Hotel beépíthető telke is.

Jól járhat a fesztivállal érkező vendégsereggel Mészáros Lőrinc is, aki szintén több keszthelyi érdekeltséggel bír. Tavalyelőtt került Mészároshoz a Hunguest Hotels, az ország egyik legnagyobb szállodalánca, melynek egyik tagja a keszthelyi Hotel Helikon, de övé a – part menti, Tiborcz-féle Hullámmal szomszédos - Balaton Szálló, valamint a jelenleg üresen álló Hotel Via is.