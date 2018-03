A Facebook részévényei 58 milliárd dollárt zuhantak, miután kiderült, hogy politikai manipulációra használták a felhasználók adatait

A Cambridge Analytica-botrány kirobbanása óta mélyrepülésbe kezdtek a Facebook részvéyei a tőzsdén. Miután a hét elején kiderült, hogy a cég a felhasználók beleegyezése nélkül, mintegy 50 millió Facebook-profil adatainak elemzésével próbált többet megtudni az amerikai választók politikai nézeteiről, az oldal részvényei a hétfői 176,80 dolláros szintről péntek estére 159,30 dollárra zuhantak. Egy hét alatt 58 milliárd dollárral csökkent a Facebook piaci értéke.

Úgy látszik, hogy a részvények esését az sem állította meg, hogy Mark Zuckerberg is megszólalt, és elismerte, hogy követtek el hibákat. A botrány miatt szerdán a Mozilla és a Commerzbank is felfüggesztette a hirdetéseit az oldalon. A M&C Saatchi nevű reklámcég vezetője, David Kershaw azt mondta, hogy egy ponton az ügyfeleinek is elege lesz. Pénteken pedig Elon Musk is törölte a Tesla és a Spacex Facebook-oldalait. (BBC)