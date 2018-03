Márki-Zay Péter: Volt-e akár Horthynak, akár Kádárnak olyan gazdag gázszerelője vagy veje, mint Orbánnak?

Miután Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester kezdeményezte az ellenzéki pártok koordinációját, és már bemutatott több mint 50 jelöltet, akik szerinte a Fidesz-KDNP elleni legesélyesebb ellenzéki jelöltek, amennyiben a pártok hajlandóak megegyezni az együttműködésről. (Egyébként már legalább hat oldal ajánlgat esélyes ellenzéki jelölteket, ebben a cikkben bemutattuk ezeket, és hátteret is adtunk ahhoz, hogyan működhet az ellenzéki koordináció.)

Szombaton ezzel kapcsolatban tartott Veszprémben utcafórumot Kész Zoltánnal, aki azzal kezdte, hogy „ne féljünk, többen vagyunk”, majd az önkormányzati dolgozóknak azt üzente: ne féljenek, ők nem a hatalomra esküdtek fel, hanem a köz szolgálatára, és az újságírók se féljenek, ők sem a tulajdonosokra esküdtek fel, hanem az objektív tájékoztatásra.

Márki-Zay Péter azzal kezdte, azt érzi, ahogy 1848-ban, 1956-ban vagy 1989-ben, úgy most is egyesült a nemzet, Orbánnak sikerült egyesíteni a nemzetet, igaz hogy nem maga mögött, hanem maga ellen. Ő, mint kiábrándult fideszes szavazó most nem lát olyan pártot, amelyik maradéktalanul kiállna egyszerre a demokrácia, a jogállam, a piacgazdaság és az európai integráció mellett, de az emberek kiállnak ezek mellett, és ha létrejönne egy többféle pártból álló kormány, az mind a négy alapértéket képviselné. Szerinte ha külön-külön nem is bízunk az ellenzéki pártokban, az lehet a garancia, hogy ők sem bíznak egymásban, így olyan garanciákat építenének a rendszerbe, hogy ne lehessen többé letéríteni Magyarországot a jó útról.

Szerinte a Fidesz-kormány erkölcsileg megbukott, és az „Orbán visszavonhatatlan árulása”, hogy korábbi önmagával is szembemenve minden nyugat-európai, keresztény barátunkkal harcban áll, miközben Putyinról és Erdoganról csak jó véleménnyel van. Pedig 600 ezer magyar vándorolt külföldre, és valamiért jellemzően nem Erdogan vagy Putyin országába mennek, hanem abba a Nyugat-Európába, ahová a fideszes képviselők rettegni járnak ki – mondta.

Márki-Zay szerint annyira túltolták a megfélemlítést, hogy már egy esélytelen, de az ellenzék megosztására alkalmas jelöltet is képesek megfenyegetni, akár az állása elvesztésével is, tehát a rendszer még a saját logikájával szemben is a terrorra és a megfélemlítésre épít. „Most igazán van esélyünk” – mondta.

Fotó: Halász Júlia/444

Mivel ma már egy állami hivatali dolgozót is megfenyegethet a főnöke, ha lájkolni meri az ő Facebook-oldalát, Márki-Zay szerint:

„Ilyen rendszerben Rákosi óta nem éltünk, a Kádár-rendszer is toleránsabb volt, mint az orbáni hatalom, ahol a miniszterelnök bosszút ígér március 15-én.”

Márki-Zay beszédének legmeglepőbb része az volt, hogy feltette a kérdést: volt-e akár Horthynak, akár Kádárnak olyan gazdag gázszerelője vagy veje, mint Orbán Viktornak? Horthy Miklósról azt mondta, még ő is messze magasabban volt erkölcsileg, mint Orbán, mivel a kormányzónak 1920-ban 200 hold földje volt, és amikor 1944-ben elhagyta az országot, akkor is 200 hold földje volt Kenderesen. „Hol van ettől Orbán Viktor? Egészen máshol tartunk ma” – mondta.

Végül megint azt kérte, hogy listán mindenki szavazzon szíve szerint, egyéniben meg a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, Veszprémben például Kész Zoltánra. Szerinte az ellenzéknek azért is példát kell mutatniuk együttműködésből, mert egy esetleges kormányváltásnál amúgy is együtt kell majd működniük. (Index)