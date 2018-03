A botrány, ami még Trumpot is elnémította

Szokatlan önfegyelemmel reagál eddig Donald Trump az amerikai közvéleményt hónapok, de legalább a CBS 60 Minutes című műsorának hétvégi adása óta izgalomban tartó botrányra. A 60 Minutes vasárnapi adásában interjút közöltek Stormy Danielsszel, vagyis Stephanie Clifford pornószínésszel, aki rendkívül részletesen írta le 2006-os szexuális afférját az akkor éppen bukófélben lévő televíziós műsorvezető Trumppal. Az adást 22 millióan látták, köztük maga Donald Trump is.

Trump és Stormy Daniels most elkerülték egymást: az elnök most hétvégén volt Floridában, a pornószínésznő két héttel korábban lépett fel egy, az elnök birtokához közeli sztriptízbárban. Fotó: JOE RAEDLE/AFP

Trump pedig, ha lát valamit a tévében, arra szinte azonnal reagálni szokott a Twitterén. Ezúttal viszont csak egy visszafogott, konkrétumok nélküli tweetben fanyalgott általában amiatt, amit ő "fake newsnak" hív, és ami gyakorlatban az őt ért kritikát jelenti. Ez nem csupán azzal áll kontrasztban, ahogy általában reagálni szokott, hanem azzal is, ahogy zárt ajtók mögött reagált a sztorira. A Washington Post beszámolója szerint az elnök a fehér házi stábja tagjait azért kifaggatta, hogy ők is nézték-e az adást, és még azt is elárulta, hogy személy szerint ő nem találta túl meggyőzőnek a pornószínésznő történetét. Stábja tagjai viszont "javarészt hitelesnek" tartják azt, amit Daniels előadott.

A sztori amúgy Trump régi élete ismeretében nem különösebben érdekes. Trump, aki direkt a playboy mágnás képét alakította ki magáról, 2006-ban egy éjszakára összejött a pornószínésznővel, aki az egész affért afféle üzleti tranzakciónak tekintette, mert Trump azt ígérte neki, hogy beveszi az NBC-n futó, Gyakornok című valóságshowjába. A történet attól lett zaftosabb, hogy az affér pont legkisebb gyermeke, Barron születése körül zajlódott.

Márpedig régi kollégái szerint Trump arra különösen érzékeny, ha a családi békét fenyegeti egy történet. Márpedig ez fenyegeti, Melania Trump például haza se utazott vele Washingtonba a Floridában közösen töltött hétvége után - bár a first lady stábja azt állítja, hogy Melania előre eltervezett "tavaszi szünetre" maradt csak Mar-a-Largóban, Trump golfbirtokán.

A pornóbotrányban nemcsak Trump, hanem a Fehér Ház is nagyon visszafogottan kommunikál csak. Részletekbe menően nem, csupán általánosságban utasították vissza a színésznő állításait, ahogy Trump is csak általában tagadja a történteket. Ez tudatos stratégia, a Post rálátó forrásai szerint belátták, hogy ebből a sztoriból nem tudnak jól kijönni, így a legjobb stratégia a hallgatás. "Mindenki azt mondja neki, hogy nézd, ezt nem nyerheted meg, inkább ne csinálj semmit" - foglalta vissza egy barátja a tanácsokat, amiket a hétvégén, a golfklubja vendégeitől kapott az elnök.

Trumpot a stábjából származó értesülések szerint leginkább az érdekli, hogy milyen hatással lehet a történet a népszerűségére. Ugyanakkor meggyőződése, hogy leghűségesebb szövetségesei, bár nagyon sok köztük a meggyőződéses és elkötelezett keresztény, nem fogják elhagyni őt. Egykori kampánystratégája, Sam Nunberg szerint Trump a legfontosabb kérdésekben már kiszolgálta a keresztény jobboldalt, amikor abortuszellenes bírókat nevezett ki.

A családi és a politikai következményeken túl Trumpnak azért a jogi következményekkel is számolnia kell. Mégpedig azért, mert személyes ügyvédje, Michael Cohen a 2016-os elnökválasztás előtt 130 ezer dollár hallgatási pénzt fizetett Danielsnek. Amiből még azért lehet baja Trumpnak, mert ez természetbeni támogatásnak minősülhet az amerikai jogszabályok szerint, mely értékében bőven meghaladja azt, amivel egy magánszemély egy politikus kampányát támogathatja.