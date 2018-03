Kipakolt Szabó „Szőke” Ferenc, a Fidesz-székház büntetett előéletű védője

2015-ben küldték el a Fraditól Szabó „Szőke” Ferencet, a csapat addigi szurkolói koordinátorát. A férfi nevét és arcát - aki azután került pozícióba a Kubatov Gábor irányítása alatt álló Ferencvárosnál, hogy több mint 10 évet ült gyilkosságért - akkor ismerte meg az egész ország, amikor 2013 márciusában társaival együtt védte a Fidesz-székházat a fiataloktól és civil szervezetektől, akik az új alkotmány elfogadása ellen tiltakoztak. Később szintén Szabó és csapata akadályozták meg, hogy Nyakó István elsőként vigye az időbélyegzőhöz az MSZP vasárnapi boltzárról szóló népszavazási kezdeményezését. Az elmúlt napokban az egykor pénzbehajtással foglalkozó férfi elkezdett olyan bejegyzéseket írni Facebook-oldalára, melyek szerint őt csak kihasználták és eldobták. Szabó „Szőke” Ferenc a Hír TV Riasztás című műsorában beszélt a Fideszről, a Fradiról, Kubatov Gáborról és a húsz évvel ezelőtti gyilkosságról.

„Családom barátja volt, nem egyszer ebédelt nálunk a kilencvenes években. A kettes szektorba együtt jártunk meccsre. Ő egy autószerelő műhelyt üzemeltetett, gyakran jártam be az autóimat csináltatni hozzá, tényleg nagyon jó volt a viszonyunk” - emlékezett vissza barátságuk hajnalára Szabó. „Viszont én bekerültem a börtönbe, sajnos nem kevés időre, ő addig politikus lett.”

A riportban beszélt a több mint húsz évvel ezelőtti gyilkosságról is, társaival egykori főnökével, az Olasz néven ismert pénzváltóval és drogkereskedővel, G. Mihállyal végeztek egy „elszámolási vita miatt”. Mint mondta, az esetnek semmi köze nem volt a kilencvenes évek maffiaügyeihez.

„Kicsit túl.. kicsit.. Túllőttünk a célon”

- fogalmazott.

Fotó: Hír TV/Riasztás

Tizennégy évet kapott, ebből több mint tízet le is ült. Szabadulása után megkereste Kubatov Gábort, hogy szeretne lehetőséget kapni a Fradinál. Ezt meg is kapta, ő lett a biztonsági főnök, de büntetett előélete miatt nem kaphatott engedélyt, ezért kitaláltak neki egy új pozíciót, így lett belőle szurkolói koordinátor. A kettes szektort, azaz a B-közepet irányította. A hírhedt tábor idővel 200-300 fősre duzzadt.

„Tehát Európába elmentünk, mi volt? Megvertünk mindenkit. De miért? Megtámadtak minket a huligánok. Mit csinálunk? Megvédtük magunkat. Jó, volt, akit mi támadtunk meg ”

- értékelte sajátos szemszögből az ultrák tevékenységét Szabó.

Bár abban az időben nagyon sok pénzt keresett, meccsenként 400-500 ezer forintot, a koordinátori feladatkörön kívül eső szívességekért saját bevallása szerint alig pár tízezer forintot kapott. Állítja, előző kapcsolata a Fidesz-székház ostroma miatt ment tönkre, melyen azért vett részt, mert a „legfelsőbb körből” kapott telefont. A választási irodában történtekről azt mondta, az volt az utasítás, hogy fizikailag akadályozzák meg, hogy Nyakó István elsőként jusson az időbélyegzőhöz.



Szabó a beszélgetésben felidéz egy esetet, amikor állítólag azzal bízták meg, hogy „intézze el” a Fradi egykori edzőjét, Ricardo Munizt. Szerinte a szurkolók imádták az edzőt, mert bár gyenge volt a teljesítménye, kedves ember volt. Miután kirúgták, az edző elhatározta, bármi lesz, kimegy az Újpest-Fradi meccsre. Ekkor, ismét „legfelsőbb körből jött az utasítás”, hogy ezt mindenáron akadályozza meg. Szabó azt mondta, másfél napig ült egy kocsiban a Mekinél, és várta, hogy kilépjen egy kapun Muniz és barátnője. Szerencsére azonban addigra az edző már visszarepült Hollandiába.

A riport egy furcsa részénél épp arról beszélgetnek, hogy egy magas rangú vezető behívta Szőkét az irodájába, és a kezébe nyomott egy papírcetlit, melyen Kassai Viktor játékvezető neve volt, illetve még valami írás, valószínűleg a címe és a telefonszáma, mellette 50 ezer forint. Szabó azt mondja, félt, hogy csapdába csalják, ezért ezt a „munkát” elutasította. Ezen a ponton, felvétel közben csörren meg a riporter telefonja, épp Kassai hívja vissza, aki azt mondja, lehet, hogy megkeresték őt akkoriban azzal, hogy a Fradi nyerjen, de „nem foglalkozik ilyen dolgokkal.”

A bukásáról Szabó azt mondta,

„túltoltam magam, annak ellenére, hogy tudtam, hogy hol vagyok katona, és hol vagyok főnök, túltoltam, túljátszottam a szerepemet.”

Azt a pletykát, miszerint Kubatov Gábor nevében 200 milliót vett fel, cáfolja. Ha így lenne, „mi most nem is beszélgetnénk”. Úgy véli, karaktergyilkosság áldozata lett, és amikor kinyitotta a száját, utódját is ráküldték. „Rázta a kaput, annyira, hogy beesett a kapu.” Az eddig csak nyomokban ismert incidenst Szabó új megvilágításba helyezte: azt mondta, utódja meg akarta ütni a mellette álló barátnőjét,

„és akkor fogtam a pisztolyt, és mellbe lőttem. Ennyi”.

Azt, hogy kegyvesztett lett, részben annak tudja be, hogy írt egy önéletrajzi könyvet, talán emiatt is tartottak tőle a Fidesznél, pedig nem is írt benne semmi kompromittálót. Azt, hogy bűnöző lenne, kikéri magának, lelkiismeret-furdalása pedig azért nincsen, mert ő csak egy katona volt.

„Mit csináljak a lelkiismeret-furdalással? Azon nem tudok zsömlét venni. Bocsánat. Én nem vagyok egy érzéketlen ember. Katona voltam. Akkor az volt a dolgom.”

„Ma én vagyok bedobva, holnap a másik lesz, csütörtökön a harmadik, júliusban a negyedik. Sajnos ez egy ilyen világ”

- zárta le a csalódott egykori Fradi-főnök a beszélgetést.