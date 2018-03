Ferenc pápa: A maffiózók nem hívhatják magukat keresztényeknek

A maffiózók nem hívhatják magukat keresztényeknek, mert halál lakozik lelkükben, és halált osztanak másoknak - jelentette ki Ferenc pápa a szerdai általános audiencián a Szent Péter téren. Megfigyelők szerint ez volt a pápa legkeményebb megnyilatkozása a szervezett bűnözéssel szemben az elmúlt években.

"Gondoljunk az úgynevezett maffiózó keresztényekre, akikben semmi keresztényi nincs. Kereszténynek hívják magukat, de halált viselnek lelkükben, és halált osztanak másoknak" - jelentette ki a katolikus egyházfő. Szerdai audienciáján ugyanakkor arra kérte a híveket: imádkozzanak a maffiózókért, hogy az Úr megérintse lelküket.

A pápa egyúttal felhívta a figyelmet "a hamis keresztényekre" is. Ők azt mondják: "Krisztus feltámadt... én is új életet kezdtem". Csakhogy ezek az emberek ezután is korrupt életet élnek. "A keresztény ember bűnös, mindannyian azok vagyunk, én is az vagyok, de bizonyosak lehetünk a bűnbocsánatban. A korrupt ember úgy tesz, mintha becsületes lenne, de végül is szíve romlottsággal van tele".

Ferenc pápa szerint a húsvéti Triduum (húsvéti Szent Háromnap) alkotja "Krisztus halála és feltámadása egyetlen és nagy misztériumának ünnepi emlékezetét, jelzi hitünk és földi rendeltetésünk alapvető szakaszait".

A Triduum során az átadandó örömhír befogadására kell felkészülnünk - mondta a katolikus egyházfő, hangsúlyozva, hogy ez nemcsak az öröm és reménység meghirdetése, hanem felhívás a felelősségre és a misszióra. Ez utóbbi nem ér véget a húsvéti süteménnyel, a tojással, hanem ekkor kezdődik csak igazán a misszió, a "Krisztus feltámadt" hirdetésnek a szolgálata. "A Triduum során ennek befogadására kell felkészülnünk, mert ez a hitünk és reményünk központja, magja, ezt mondja a kérügma, keresztény igehirdetésünk alapüzenete, mely állandóan evangelizálja az egyházat, ami pedig a maga részéről arra hívatott, hogy evangelizáljon".

Olaszországban számos szervezett bűnözői csoport - köztük a szicíliai maffia vagy a calabriai 'ndrangheta, vagy a nápolyi camorra - mélyen vallásos köntösben folytatja véres tevékenységét. Tagjai templomba járnak, miséken vesznek részt, különösen a kisebb déli városokban, ahol egyes egyházi személyek bűnrészességére is fény derül egyes esetekben. (MTI)